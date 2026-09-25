Рейтинг@Mail.ru
Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/iz-fonda-mira-na-voynu-es-soglasoval-usloviya-vydeleniya-ukraine-66-mlrd-evro-1159709140.html
Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро
Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро
Страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:29
2026-09-25T16:29
украина
кая каллас
европейский союз (ес)
финансирование
новости
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159709025_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0199f82f3069b07e1bcd8065bc32cf04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.По словам Каллас, 900 миллионов евро будут направлены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок вооружений и техники.Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее сообщил, что Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159709025_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_19e5da814d3cb9ca4b1ea56b09ab22ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, кая каллас, европейский союз (ес), финансирование, новости, новости сво
Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро

Страны ЕС согласовали условия выделения Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира

16:29 25.09.2026
 
© AP Photo Ezra AcayanГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© AP Photo Ezra Acayan
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.
По словам Каллас, 900 миллионов евро будут направлены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок вооружений и техники.
"Еще 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам, причем некоторые из них уже заявили, что направят свою долю Украине", - цитирует главу евродипломатии РИА Новости.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее сообщил, что Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия
МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву
Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение
 
УкраинаКая КалласЕвропейский Союз (ЕС)ФинансированиеНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси
18:31Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
18:29Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин
18:20Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA
18:11ВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали
17:59Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине
17:49Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой
17:30Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
17:29В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора
17:20В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева
17:02Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет
16:59Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
16:46ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая
16:33Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября
16:29Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро
16:18Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
16:13Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года
16:02В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом
15:52Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков
15:41"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского
Лента новостейМолния