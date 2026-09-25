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Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро

Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро

Страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T16:29

2026-09-25T16:29

2026-09-25T16:29

украина

кая каллас

европейский союз (ес)

финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.По словам Каллас, 900 миллионов евро будут направлены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок вооружений и техники.Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее сообщил, что Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия МИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия Киеву Малая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, кая каллас, европейский союз (ес), финансирование, новости, новости сво