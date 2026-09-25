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ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая
ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая
Севастопольские ученые Института биологии южных морей имеют богатый опыт работы в Африке и соответствующую методологическую базу и готовы участвовать в... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T16:46
2026-09-25T16:46
инбюм
наука и технологии
крым
севастополь
африка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские ученые Института биологии южных морей имеют богатый опыт работы в Африке и соответствующую методологическую базу и готовы участвовать в совместных экспедициях в Новую Гвинею вместе со специалистами Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая (Санкт-Петербург), если такое предложение поступит. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила и. о. директора ФИЦ "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН" Екатерина Скуратовская.В июле 2026 года в интервью корреспонденту РИА Новости Крым потомок выдающегося ученого Николая Николаевича Миклухо-Маклая, его двоюродный праправнук и полный тезка, также исследователь и путешественник, сообщал, что от имени фонда и себя лично направит в ИнБЮМ письмо "с предложением о сотрудничестве по проектам, которые могут быть полезными". В том числе, предположил, что ученым в Севастополе может быть интересна работа в Новой Гвинее.Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая"На сегодняшний день таких предложений не поступало. Но, конечно, мы их ждем, потому что заинтересованы проводить исследования в разных регионах нашей планеты. И в Африке в том числе", - сказала Скуратовская.Она отметила, что в работе ученых ИнБЮМ Африканский регион весьма актуален, и в этой области у специалистов есть большой многолетний задел, который может стать основой для новых проектов на континенте.Дополняя ее, заведующая лабораторией фиторесурсов ИнБЮМ, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова отметила, что в институте получали от фонда им. Н.Н. Миклухо-Маклая электронное письмо с поздравлениями и приглашением принять участие в чтениях, которые проводит фонд по случаю 180-летия со дня рождения выдающегося ученого-этнографа и основателя первой в России биологической станции – в Севастополе."Бюст Миклухо-Маклая стоит даже перед входом в наш институт, потому что мы его считаем праотцом вообще создания биологических станций – не только у нас, и в мире... Этот человек - этнограф, защитник коренных народов, прекрасный коллекционер – величина мирового масштаба. И, конечно... связь для нас в этом направлении с потомками Миклухо-Маклая, я считаю, очень перспективна. И расширение международного сотрудничества – это очень важно", – сказала Мильчакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где мазут осядет на дно: в Крыму презентовали ноу-хау для России и мира Спасти Азовское море: ученые из Крыма проведут комплексные исследования Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков
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4.7
96
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60
инбюм, наука и технологии, крым, севастополь, африка
ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая

ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом им. Миклухо-Маклая – институт

16:46 25.09.2026
 
© Фото пресс-службы ФИЦ ИнБЮМУченые из Севастополя участвуют в экспедиции РАН по бассейну реки Фатала в Гвинее
Ученые из Севастополя участвуют в экспедиции РАН по бассейну реки Фатала в Гвинее
© Фото пресс-службы ФИЦ ИнБЮМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские ученые Института биологии южных морей имеют богатый опыт работы в Африке и соответствующую методологическую базу и готовы участвовать в совместных экспедициях в Новую Гвинею вместе со специалистами Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая (Санкт-Петербург), если такое предложение поступит. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила и. о. директора ФИЦ "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН" Екатерина Скуратовская.
В июле 2026 года в интервью корреспонденту РИА Новости Крым потомок выдающегося ученого Николая Николаевича Миклухо-Маклая, его двоюродный праправнук и полный тезка, также исследователь и путешественник, сообщал, что от имени фонда и себя лично направит в ИнБЮМ письмо "с предложением о сотрудничестве по проектам, которые могут быть полезными". В том числе, предположил, что ученым в Севастополе может быть интересна работа в Новой Гвинее.
Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая
"На сегодняшний день таких предложений не поступало. Но, конечно, мы их ждем, потому что заинтересованы проводить исследования в разных регионах нашей планеты. И в Африке в том числе", - сказала Скуратовская.
Она отметила, что в работе ученых ИнБЮМ Африканский регион весьма актуален, и в этой области у специалистов есть большой многолетний задел, который может стать основой для новых проектов на континенте.
"Мы тесно сотрудничаем с коллегами из Гвинейской Республики. Поэтому в Новой Гвинее могли бы проводить такие же исследования, имея хороший опыт и методологическую базу", – добавила Скуратовская.
Дополняя ее, заведующая лабораторией фиторесурсов ИнБЮМ, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова отметила, что в институте получали от фонда им. Н.Н. Миклухо-Маклая электронное письмо с поздравлениями и приглашением принять участие в чтениях, которые проводит фонд по случаю 180-летия со дня рождения выдающегося ученого-этнографа и основателя первой в России биологической станции – в Севастополе.
"Бюст Миклухо-Маклая стоит даже перед входом в наш институт, потому что мы его считаем праотцом вообще создания биологических станций – не только у нас, и в мире... Этот человек - этнограф, защитник коренных народов, прекрасный коллекционер – величина мирового масштаба. И, конечно... связь для нас в этом направлении с потомками Миклухо-Маклая, я считаю, очень перспективна. И расширение международного сотрудничества – это очень важно", – сказала Мильчакова.
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ИнБЮМНаука и технологииКрымСевастопольАфрика
 
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