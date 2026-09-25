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График движения крымских электричек изменится с 1 октября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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График движения крымских электричек изменится с 1 октября
График движения крымских электричек изменится с 1 октября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
График движения крымских электричек изменится с 1 октября
График движения пригородных поездов изменится в Крыму с 1 октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T11:28
2026-09-25T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. График движения пригородных поездов изменится в Крыму с 1 октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК)."С 1 октября 2026 года пригородные поезда ЮППК переходят на новый график курсирования... Пожалуйста, будьте внимательны и учитывайте данные изменения при планировании ваших поездок", – говорится в сообщении.По данным перевозчика, с октября будут отменены некоторые остановки, меняется время прибытия ряда электричек на станции.Ознакомиться с новым графиком движения крымских электричек можно на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 28 сентября включительно. Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, юппк "южная пригородная пассажирская компания", железные дороги крыма, пригородные поезда, расписание поездов в крыму, поезд, логистика, новости крыма
График движения крымских электричек изменится с 1 октября

В Крыму с 1 октября пригородные поезда перейдут на новый график курсирования

11:28 25.09.2026 (обновлено: 11:29 25.09.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСЭлектричка
Электричка
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. График движения пригородных поездов изменится в Крыму с 1 октября. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"С 1 октября 2026 года пригородные поезда ЮППК переходят на новый график курсирования... Пожалуйста, будьте внимательны и учитывайте данные изменения при планировании ваших поездок", – говорится в сообщении.

Изменения коснутся рейсов из Джанкоя в Керчь и Феодосию; из Евпатории в Инкерман и в Симферополь; электричек из Керчи в Джанкой, Семь колодязей и в обратном направлении; пригородных поездов из Симферополя в Евпаторию, Феодосию и Инкерман; из Урожайной в крымскую столицу; из Феодосии в Джанкой, Симферополь и Керчь.

По данным перевозчика, с октября будут отменены некоторые остановки, меняется время прибытия ряда электричек на станции.
Ознакомиться с новым графиком движения крымских электричек можно на сайте ЮППК.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 28 сентября включительно. Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.
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