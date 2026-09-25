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Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов
Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов
Директора торгового предприятия в Бахчисарайском районе Крыма обвиняют в уклонении от уплаты 56 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в Главном управлении... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T10:00
2026-09-25T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Директора торгового предприятия в Бахчисарайском районе Крыма обвиняют в уклонении от уплаты 56 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю."Директор предприятия обеспечил предоставление в налоговый орган декларации за 2018 и 2019 года, умышленно искажая сведения о хозяйственной деятельности. Указанные сведения содержали информацию о фиктивных поставках товаров контрагентами, что повлекло возникновение права на налоговых вычет в размере более 56,8 млн рублей", - говорится в сообщении.Нарушения были выявлены в ходе проверки налоговой службы и МВД по Республике Крым. Как уточнили в прокуратуре Крыма, ущерб директор предприятия возместил в полном объеме. Уголовное дело в отношении крымчанина направлено в суд.Ранее сообщалось, что в Симферополе будут судить руководителя торговой компании, который задолжал государству 5,7 млн рублей налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налоговУщерб бюджету на триллион рублей - в Москве накрыли ОПГРаботали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, налоги, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма
Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов

В Крыму директора предприятия будут судить за уклонение от уплаты 56 миллионов налогов

10:00 25.09.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Директора торгового предприятия в Бахчисарайском районе Крыма обвиняют в уклонении от уплаты 56 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Директор предприятия обеспечил предоставление в налоговый орган декларации за 2018 и 2019 года, умышленно искажая сведения о хозяйственной деятельности. Указанные сведения содержали информацию о фиктивных поставках товаров контрагентами, что повлекло возникновение права на налоговых вычет в размере более 56,8 млн рублей", - говорится в сообщении.
Нарушения были выявлены в ходе проверки налоговой службы и МВД по Республике Крым.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, ущерб директор предприятия возместил в полном объеме. Уголовное дело в отношении крымчанина направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Симферополе будут судить руководителя торговой компании, который задолжал государству 5,7 млн рублей налогов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНалогиГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымПроисшествияУголовный кодексНовости Крыма
 
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