https://crimea.ria.ru/20260925/glava-predpriyatiya-kryma-nedoplatil-56-mln-rubley-nalogov-1159690836.html

Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов

Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов

Директора торгового предприятия в Бахчисарайском районе Крыма обвиняют в уклонении от уплаты 56 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в Главном управлении... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T10:00

2026-09-25T10:00

2026-09-25T10:00

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прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Директора торгового предприятия в Бахчисарайском районе Крыма обвиняют в уклонении от уплаты 56 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в Главном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю."Директор предприятия обеспечил предоставление в налоговый орган декларации за 2018 и 2019 года, умышленно искажая сведения о хозяйственной деятельности. Указанные сведения содержали информацию о фиктивных поставках товаров контрагентами, что повлекло возникновение права на налоговых вычет в размере более 56,8 млн рублей", - говорится в сообщении.Нарушения были выявлены в ходе проверки налоговой службы и МВД по Республике Крым. Как уточнили в прокуратуре Крыма, ущерб директор предприятия возместил в полном объеме. Уголовное дело в отношении крымчанина направлено в суд.Ранее сообщалось, что в Симферополе будут судить руководителя торговой компании, который задолжал государству 5,7 млн рублей налогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму директор фирмы скрыла 11 млн рублей налоговУщерб бюджету на триллион рублей - в Москве накрыли ОПГРаботали в 25 регионах: налоговую ОПГ раскрыли в России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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