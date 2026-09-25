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Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
В пятницу, 25 сентября, энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 25 сентября, энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября

Энергосистема Крыма 25 сентября работает в условиях дефицита мощности

08:21 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 25 сентября, энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Сохраняются перебои с электроснабжения в энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения региона.
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