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Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
В пятницу, 25 сентября, энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:21
2026-09-25T08:21
2026-09-25T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, 25 сентября, энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
Энергосистема Крыма 25 сентября работает в условиях дефицита мощности