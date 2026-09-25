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Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет
Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет
Народный артист России, джазмен и композитор Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в семье исполнителя. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T17:02
2026-09-25T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Народный артист России, джазмен и композитор Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в семье исполнителя.Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Он окончил Московский архитектурный институт и Московское областное музыкальное училище. В конце 1950-х годов начал осваивать игру на саксофоне.В 1973 году Козлов основал ансамбль "Арсенал", ставший одним из первых профессиональных джаз-рок-коллективов в СССР. Музыкант стоял у истоков отечественного джаз-рока, участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях.Козлов также писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой и популяризацией джаза и рок-музыки. Он является автором более 120 инструментальных произведений и нескольких книг о музыке. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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музыка, культура, ссср, россия, утраты, память, новости
Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет

Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет

17:02 25.09.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаксофонист Алексей Козлов
Саксофонист Алексей Козлов - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Народный артист России, джазмен и композитор Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в семье исполнителя.
"К сожалению, Алексея Семеновича с нами больше нет", - сказала собеседница агентства.
Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Он окончил Московский архитектурный институт и Московское областное музыкальное училище. В конце 1950-х годов начал осваивать игру на саксофоне.
В 1973 году Козлов основал ансамбль "Арсенал", ставший одним из первых профессиональных джаз-рок-коллективов в СССР.
Музыкант стоял у истоков отечественного джаз-рока, участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях.
Козлов также писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой и популяризацией джаза и рок-музыки. Он является автором более 120 инструментальных произведений и нескольких книг о музыке. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.
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