https://crimea.ria.ru/20260925/dzhazovyy-saksofonist-i-kompozitor-aleksey-kozlov-umer-v-vozraste-90-let-1159711659.html

Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет

Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет

Народный артист России, джазмен и композитор Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в семье исполнителя. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T17:02

2026-09-25T17:02

2026-09-25T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Народный артист России, джазмен и композитор Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в семье исполнителя.Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Он окончил Московский архитектурный институт и Московское областное музыкальное училище. В конце 1950-х годов начал осваивать игру на саксофоне.В 1973 году Козлов основал ансамбль "Арсенал", ставший одним из первых профессиональных джаз-рок-коллективов в СССР. Музыкант стоял у истоков отечественного джаз-рока, участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях.Козлов также писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой и популяризацией джаза и рок-музыки. Он является автором более 120 инструментальных произведений и нескольких книг о музыке. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, культура, ссср, россия, утраты, память, новости