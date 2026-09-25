https://crimea.ria.ru/20260925/dvoe-detey-postradali-pri-atake-vsu-na-ulyanovsk-1159690295.html

Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск

Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск

В Ульяновске после массированного налета украинских дронов до двух выросло число пострадавших детей. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T09:30

2026-09-25T09:30

2026-09-25T09:30

ульяновск

ульяновская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ульяновске после массированного налета украинских дронов до двух выросло число пострадавших детей. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале в МАКС.Утром в пятницу Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Позже стало известно, что при массированном налете дронов на Ульяновск пострадали семеро взрослых и один ребенок. Пятеро из них в средней степени тяжести, остальные - в легкой.Он отметил, что целью атаки на город было промышленное предприятие, которое получило повреждения.По его словам, повреждены и жилые дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночьВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители

ульяновск

ульяновская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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