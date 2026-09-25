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Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
В Ульяновске после массированного налета украинских дронов до двух выросло число пострадавших детей. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T09:30
2026-09-25T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ульяновске после массированного налета украинских дронов до двух выросло число пострадавших детей. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале в МАКС.Утром в пятницу Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Позже стало известно, что при массированном налете дронов на Ульяновск пострадали семеро взрослых и один ребенок. Пятеро из них в средней степени тяжести, остальные - в легкой.Он отметил, что целью атаки на город было промышленное предприятие, которое получило повреждения.По его словам, повреждены и жилые дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночьВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
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РИА Новости Крым
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ульяновск, ульяновская область, происшествия, новости, дети, атаки всу, новости сво
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск

В Ульяновске при массированной атаке ВСУ выросло число пострадавших детей

09:30 25.09.2026
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Игорь Руссак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Ульяновске после массированного налета украинских дронов до двух выросло число пострадавших детей. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале в МАКС.
Утром в пятницу Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Позже стало известно, что при массированном налете дронов на Ульяновск пострадали семеро взрослых и один ребенок. Пятеро из них в средней степени тяжести, остальные - в легкой.
"Восемь человек получили ранения, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – рассказал Русских.
Он отметил, что целью атаки на город было промышленное предприятие, которое получило повреждения.
"Ульяновск сегодня подвергся атаке БПЛА. Целью было промышленное предприятие. Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников. На предприятии есть повреждения", – отметил губернатор региона.
По его словам, повреждены и жилые дома. Сейчас на местах работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки.
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