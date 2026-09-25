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Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
Движение поездов восстановлено после инцидента с электровозом на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T10:12
2026-09-25T10:12
поезд
российские железные дороги (ржд)
вячеслав федорищев
ульяновская область
самарская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов восстановлено после инцидента с электровозом на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.В пятницу утром Вячеслав Федорищев сообщал, что пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Ранен машинист. Из-за ЧП на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза движение поездов было приостановлено.Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о терактеОдин человек погиб при атаке ВСУ на Пермский крайПромышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
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РИА Новости Крым
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поезд, российские железные дороги (ржд), вячеслав федорищев, ульяновская область, самарская область
Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено

Движение поездов после ЧП с поездом из Москвы восстановлено - Федоришев

10:12 25.09.2026
 
© Куйбышевская железная дорогаПоезд РЖД
Поезд РЖД
© Куйбышевская железная дорога
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов восстановлено после инцидента с электровозом на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В пятницу утром Вячеслав Федорищев сообщал, что пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Ранен машинист. Из-за ЧП на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза движение поездов было приостановлено.
"Движение поездов на перегоне Рачейка – Балашейка Куйбышевской железной дороги возобновлено", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.
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ПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Вячеслав ФедорищевУльяновская областьСамарская область
 
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