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Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
Движение поездов восстановлено после инцидента с электровозом на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T10:12
2026-09-25T10:12
2026-09-25T10:12
поезд
российские железные дороги (ржд)
вячеслав федорищев
ульяновская область
самарская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов восстановлено после инцидента с электровозом на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.В пятницу утром Вячеслав Федорищев сообщал, что пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Ранен машинист. Из-за ЧП на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза движение поездов было приостановлено.Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о терактеОдин человек погиб при атаке ВСУ на Пермский крайПромышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
ульяновская область
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РИА Новости Крым
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поезд, российские железные дороги (ржд), вячеслав федорищев, ульяновская область, самарская область
Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
Движение поездов после ЧП с поездом из Москвы восстановлено - Федоришев