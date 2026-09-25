https://crimea.ria.ru/20260925/dvizhenie-poezdov-posle-chp-na-zheleznoy-doroge-vosstanovleno-1159691182.html

Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено

Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено

Движение поездов восстановлено после инцидента с электровозом на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T10:12

2026-09-25T10:12

2026-09-25T10:12

поезд

российские железные дороги (ржд)

вячеслав федорищев

ульяновская область

самарская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов восстановлено после инцидента с электровозом на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.В пятницу утром Вячеслав Федорищев сообщал, что пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Ранен машинист. Из-за ЧП на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза движение поездов было приостановлено.Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о терактеОдин человек погиб при атаке ВСУ на Пермский крайПромышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов

ульяновская область

самарская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, российские железные дороги (ржд), вячеслав федорищев, ульяновская область, самарская область