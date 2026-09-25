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Десантники громят врага на Ореховском направлении
Десантники громят врага на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Десантники громят врага на Ореховском направлении
Подразделения Новороссийского соединения ВДВ, действуя в составе штурмовых групп, наращивают давление на позиции противника на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Подразделения Новороссийского соединения ВДВ, действуя в составе штурмовых групп, наращивают давление на позиции противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Серией ударов уничтожаются пункты запуска беспилотников, временной дислокации и укрытия с личным составом ВСУ.Отмечается, что умелое сочетание разведывательных данных, точных артиллерийских ударов и применения FPV-дронов позволяет оперативно вскрывать и уничтожать цели в моменты скопления в них личного состава противника, лишая его возможности оказывать организованное сопротивление.Взаимодействие десантников-новороссийцев с подразделениями ударных средств обеспечивает продвижение российских штурмовых групп вперед и улучшение тактического положения на данном участке линии боевого соприкосновения.Ранее артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантникамиВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области
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россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео
Десантники громят врага на Ореховском направлении
Новороссийские десантники громят позиции ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Подразделения Новороссийского соединения ВДВ, действуя в составе штурмовых групп, наращивают давление на позиции противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе активных наступательных действий десантники во взаимодействии с авиацией, артиллерией и расчетами ударных дронов наносят систематические огневые удары по выявленным целям", - рассказали в военном ведомстве.
Серией ударов уничтожаются пункты запуска беспилотников, временной дислокации и укрытия с личным составом ВСУ.
Отмечается, что умелое сочетание разведывательных данных, точных артиллерийских ударов и применения FPV-дронов позволяет оперативно вскрывать и уничтожать цели в моменты скопления в них личного состава противника, лишая его возможности оказывать организованное сопротивление.
Взаимодействие десантников-новороссийцев с подразделениями ударных средств обеспечивает продвижение российских штурмовых групп вперед и улучшение тактического положения на данном участке линии боевого соприкосновения.
Ранее артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили
укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
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