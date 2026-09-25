https://crimea.ria.ru/20260925/desantniki-gromyat-vraga-na-orekhovskom-napravlenii-1159692666.html

Десантники громят врага на Ореховском направлении

Десантники громят врага на Ореховском направлении - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Десантники громят врага на Ореховском направлении

Подразделения Новороссийского соединения ВДВ, действуя в составе штурмовых групп, наращивают давление на позиции противника на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T21:11

2026-09-25T21:11

2026-09-25T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Подразделения Новороссийского соединения ВДВ, действуя в составе штурмовых групп, наращивают давление на позиции противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Серией ударов уничтожаются пункты запуска беспилотников, временной дислокации и укрытия с личным составом ВСУ.Отмечается, что умелое сочетание разведывательных данных, точных артиллерийских ударов и применения FPV-дронов позволяет оперативно вскрывать и уничтожать цели в моменты скопления в них личного состава противника, лишая его возможности оказывать организованное сопротивление.Взаимодействие десантников-новороссийцев с подразделениями ударных средств обеспечивает продвижение российских штурмовых групп вперед и улучшение тактического положения на данном участке линии боевого соприкосновения.Ранее артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ротация ВСУ под Запорожьем сорвана российскими десантникамиВрагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под ХерсономСклад тяжелых гексакоптеров ВСУ уничтожен в Запорожской области

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россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео