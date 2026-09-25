Рейтинг@Mail.ru
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/chp-s-passazhirskim-poezdom-iz-moskvy-ranen-mashinist-i-ostanovleno-dvizhenie-1159688651.html
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:47
2026-09-25T08:47
ульяновская область
происшествия
поезд
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
самарская область
вячеслав федорищев
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/0f/1154358529_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_10abb8292f5bceae68ec6cfcde12a5bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.Пострадавших среди пассажиров нет, уточнил Федорищев. При этом, по данным РЖД, в результате происшествия травмирован машинист.Как уточнили в компании инцидент произошел в 06:03 в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза Куйбышевской железной дороги.Сейчас движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка приостановлено, задерживаются пассажирские составы №16 Москва – Самара и №10 Москва – Самара. На месте происшествия работают оперативные службы.Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ульяновская область
самарская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/0f/1154358529_95:0:600:379_1920x0_80_0_0_5284f171d302974ef670f8c294867bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновская область, происшествия, поезд, железная дорога, российские железные дороги (ржд), самарская область, вячеслав федорищев, новости
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение

Машинист ранен при ЧП с поездом Москва - Тольятти на границе Ульяновкой области

08:47 25.09.2026
 
© Южная транспортная прокуратураЖелезная дорога
Железная дорога
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Поступила информация об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области (граница с Самарской). По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Пострадавших среди пассажиров нет, уточнил Федорищев.
При этом, по данным РЖД, в результате происшествия травмирован машинист.
Как уточнили в компании инцидент произошел в 06:03 в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза Куйбышевской железной дороги.

"Поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 сообщением Москва - Тольятти. Схода пассажирского поезда нет. По предварительной информации, травмирован машинист", – констатировали в РЖД.

Сейчас движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка приостановлено, задерживаются пассажирские составы №16 Москва – Самара и №10 Москва – Самара. На месте происшествия работают оперативные службы.
Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ульяновская областьПроисшествияПоездЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Самарская областьВячеслав ФедорищевНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51В Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские сады
10:40Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы
10:27ВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человека
10:12Движение поездов после ЧП на железной дороге восстановлено
10:00Глава предприятия Крыма недоплатил 56 млн рублей налогов
09:51Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте
09:36Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка
09:30Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ульяновск
09:21В Казахстане найдены тела всех погибших военных во время учений
09:01Один человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
08:51592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь
08:47ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
08:41Новости Крыма и Севастополя: главное к утру пятницы
08:30Под Киевом разбиты склады с дронами и двигателями для ракет "Фламинго"
08:21Энергосистема Крыма: обстановка 25 сентября
08:12Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС
08:05Промышленный объект поврежден в Пермском крае в ходе налета дронов
07:54В Партените началась реконструкция очистных: когда сдадут объект
07:46ВСУ атаковали Воронеж и область – ранены мирные жители
07:37Новошахтинский нефтезавод приостановил работу после атаки ВСУ
Лента новостейМолния