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ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение - РИА Новости Крым, 25.09.2026
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:47
2026-09-25T08:47
2026-09-25T08:47
ульяновская область
происшествия
поезд
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
самарская область
вячеслав федорищев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.Пострадавших среди пассажиров нет, уточнил Федорищев. При этом, по данным РЖД, в результате происшествия травмирован машинист.Как уточнили в компании инцидент произошел в 06:03 в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза Куйбышевской железной дороги.Сейчас движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка приостановлено, задерживаются пассажирские составы №16 Москва – Самара и №10 Москва – Самара. На месте происшествия работают оперативные службы.Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ульяновская область, происшествия, поезд, железная дорога, российские железные дороги (ржд), самарская область, вячеслав федорищев, новости
ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение
Машинист ранен при ЧП с поездом Москва - Тольятти на границе Ульяновкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Поступила информация об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области (граница с Самарской). По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Пострадавших среди пассажиров нет, уточнил Федорищев.
При этом, по данным РЖД, в результате происшествия травмирован машинист.
Как уточнили в компании инцидент произошел в 06:03 в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза Куйбышевской железной дороги.
"Поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 сообщением Москва - Тольятти. Схода пассажирского поезда нет. По предварительной информации, травмирован машинист", – констатировали в РЖД.
Сейчас движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка приостановлено, задерживаются пассажирские составы №16 Москва – Самара и №10 Москва – Самара. На месте происшествия работают оперативные службы.
Утром в пятницу над Ульяновской областью
отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших
и повреждениях гражданской инфраструктуры.
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