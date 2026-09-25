https://crimea.ria.ru/20260925/chp-s-passazhirskim-poezdom-iz-moskvy-ranen-mashinist-i-ostanovleno-dvizhenie-1159688651.html

ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение

ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение - РИА Новости Крым, 25.09.2026

ЧП с пассажирским поездом из Москвы: ранен машинист и остановлено движение

Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T08:47

2026-09-25T08:47

2026-09-25T08:47

ульяновская область

происшествия

поезд

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

самарская область

вячеслав федорищев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновкой и Самарской областей в результате инцидента на железной дороге. Об этом сообщил в пятницу утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.Пострадавших среди пассажиров нет, уточнил Федорищев. При этом, по данным РЖД, в результате происшествия травмирован машинист.Как уточнили в компании инцидент произошел в 06:03 в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Балашейка участка Новообразцовое - Инза Куйбышевской железной дороги.Сейчас движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка приостановлено, задерживаются пассажирские составы №16 Москва – Самара и №10 Москва – Самара. На месте происшествия работают оперативные службы.Утром в пятницу над Ульяновской областью отражали массированную атаку ВСУ, известно о восьми пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ульяновская область

самарская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, происшествия, поезд, железная дорога, российские железные дороги (ржд), самарская область, вячеслав федорищев, новости