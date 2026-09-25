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Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка
Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка
Число пострадавших мирных жителей при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 13, в числе раненых – 6-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T09:36
2026-09-25T09:36
воронеж
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воронежская область
александр гусев
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Число пострадавших мирных жителей при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 13, в числе раненых – 6-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Изначально было известно о четырех раненых мирных жителях, а также о повреждении жилых домов и пожарах из-за атаки ВСУ.По его данным, 63-летняя женщина и 25-летний мужчина находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование, остальным госпитализация не потребовалась.На местах падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы, после начнется восстановление поврежденных строений, добавил губернатор.Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 дрона ВСУ сбиты над регионами РоссииСевастополь пытались атаковать 7 БПЛАПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, атаки всу, происшествия, новости сво, новости
Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка

В Воронеже число пострадавших при атаке ВСУ выросло до 13 человек – губернатор

09:36 25.09.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Число пострадавших мирных жителей при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 13, в числе раненых – 6-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Изначально было известно о четырех раненых мирных жителях, а также о повреждении жилых домов и пожарах из-за атаки ВСУ.

"Число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13-и, в том числе шестилетнем ребенке, которому помощь была оказана на месте", – написал глава региона в своем канале в МАКС.

По его данным, 63-летняя женщина и 25-летний мужчина находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование, остальным госпитализация не потребовалась.
На местах падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы, после начнется восстановление поврежденных строений, добавил губернатор.
Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ.
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ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежВоронежская областьАлександр ГусевАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
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