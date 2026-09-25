https://crimea.ria.ru/20260925/chislo-postradavshikh-v-voronezhe-rastet--vsu-ranili-12-vzroslykh-i-6-letnego-rebenka-1159690462.html

Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка

Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Число пострадавших в Воронеже растет – ВСУ ранили 12 взрослых и 6-летнего ребенка

Число пострадавших мирных жителей при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 13, в числе раненых – 6-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T09:36

2026-09-25T09:36

2026-09-25T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Число пострадавших мирных жителей при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 13, в числе раненых – 6-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Изначально было известно о четырех раненых мирных жителях, а также о повреждении жилых домов и пожарах из-за атаки ВСУ.По его данным, 63-летняя женщина и 25-летний мужчина находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование, остальным госпитализация не потребовалась.На местах падения обломков дронов продолжают работать оперативные службы, после начнется восстановление поврежденных строений, добавил губернатор.Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 дрона ВСУ сбиты над регионами РоссииСевастополь пытались атаковать 7 БПЛАПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, атаки всу, происшествия, новости сво, новости