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Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС
Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС
Топливо по сниженной цене в Крыму в пятницу можно будет купить на 144 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:12
2026-09-25T08:12
топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
новости крыма
транспорт
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Топливо по сниженной цене в Крыму в пятницу можно будет купить на 144 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк."Сегодня на 144 АЗС Крыма в розничной сети организована реализация 649 тонн топлива по сниженной цене", - написал он в своем канале в МАКС. С 08:00 топливо доступно на 80 станциях:С 14:00 топливо доступно на 16 станциях: С 18:00 топливо доступно на 48 станциях: Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30. Кроме того, актуальные сведения о продаже топлива будут регулярно размещаться на страницах Минтопэнерго Крыма в социальных сетях и мессенджерах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, новости крыма, транспорт, юрий гоцанюк
Бензин в Крыму по сниженной цене доступен на 144 АЗС

Бензин в Крыму по сниженной цене доступен в пятницу на 144 АЗС - власти

08:12 25.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Топливо по сниженной цене в Крыму в пятницу можно будет купить на 144 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 144 АЗС Крыма в розничной сети организована реализация 649 тонн топлива по сниженной цене", - написал он в своем канале в МАКС.
С 08:00 топливо доступно на 80 станциях:
  • Сеть "АТАН" (78 АЗС): бензин АИ-95 (174 тонны) и дизельное топливо (180 тонн);
  • Сеть "Формула" (2 АЗС): бензин АИ-92 (1 станция, 2 тонны) и дизельное топливо (2 станции, 4 тонны).
С 14:00 топливо доступно на 16 станциях:
  • Сеть "Грифон": бензин АИ-92 (18 тонн) и бензин АИ-95 (20 тонн).
С 18:00 топливо доступно на 48 станциях:
  • Сеть "ТЭС": бензин АИ-92 на 37 станциях (145 тонн) и бензин АИ-95 на 35 станциях (106 тонн).
Информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30. Кроме того, актуальные сведения о продаже топлива будут регулярно размещаться на страницах Минтопэнерго Крыма в социальных сетях и мессенджерах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТопливоТопливо в КрымуБензинДефицит топлива в КрымуНовости КрымаТранспортЮрий Гоцанюк
 
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