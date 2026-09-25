https://crimea.ria.ru/20260925/atlety-sevastopolya-vzyali-zoloto-na-pervenstve-azii-po-pauerliftingu-1159715118.html
Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
Севастопольские атлеты Валентин Киселев и Анна Перминова завоевали золотые медали чемпионата и первенства Азии по пауэрлифтингу, который прошел в Стамбуле. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T18:31
2026-09-25T18:31
2026-09-25T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские атлеты Валентин Киселев и Анна Перминова завоевали золотые медали чемпионата и первенства Азии по пауэрлифтингу, который прошел в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.В турнире приняли участие более 200 спортсменов, в том числе воспитанники спортшколы олимпийского резерва №2."Валентин Киселев победил на чемпионате в весе до 93 килограммов с результатом 295 килограммов в жиме. Анна Перминова взяла золото на первенстве среди юниорок до 63 килограммов в классическом жиме – 72,5 килограммов", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд РоссииЮный борец из Евпатории взял серебро международного турнираБойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
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Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
Спортсмены Севастополя взяли два золота на чемпионате и первенстве Азии по пауэрлифтингу
18:31 25.09.2026 (обновлено: 18:34 25.09.2026)