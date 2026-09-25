https://crimea.ria.ru/20260925/atlety-sevastopolya-vzyali-zoloto-na-pervenstve-azii-po-pauerliftingu-1159715118.html

Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу

Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу

Севастопольские атлеты Валентин Киселев и Анна Перминова завоевали золотые медали чемпионата и первенства Азии по пауэрлифтингу, который прошел в Стамбуле. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T18:31

2026-09-25T18:31

2026-09-25T18:34

севастополь

правительство севастополя

новости крыма

крым

новости севастополя

спорт

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159714715_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_0a60e4894fe71eda349b1ff608ce0584.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Севастопольские атлеты Валентин Киселев и Анна Перминова завоевали золотые медали чемпионата и первенства Азии по пауэрлифтингу, который прошел в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.В турнире приняли участие более 200 спортсменов, в том числе воспитанники спортшколы олимпийского резерва №2."Валентин Киселев победил на чемпионате в весе до 93 килограммов с результатом 295 килограммов в жиме. Анна Перминова взяла золото на первенстве среди юниорок до 63 килограммов в классическом жиме – 72,5 килограммов", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд РоссииЮный борец из Евпатории взял серебро международного турнираБойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, новости крыма, крым, новости севастополя, спорт, новости