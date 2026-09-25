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Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте
Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте
Следственный комитет будет расследовать преступления киевского режима против жителей Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T09:51
2026-09-25T09:52
ульяновская область
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет будет расследовать преступления киевского режима против жителей Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Затем сообщалось, что восемь человек пострадали при массированном налете дронов ВСУ на Ульяновск.По данным Следкома, в ночь на 25 сентября украинские боевики нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду города Ульяновска. Сейчас следователями и криминалистами СК России на местах происшествия проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.Также в пятницу утром сообщалось, что четверо мирных жителей пострадали в Воронеже при атаке ВСУ. Затем число пострадавших выросло до 13 человек. Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб. Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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96
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ульяновская область, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу
Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте

СК расследует дело о теракте после атаки ВСУ на Ульяновскую область

09:51 25.09.2026 (обновлено: 09:52 25.09.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет будет расследовать преступления киевского режима против жителей Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Затем сообщалось, что восемь человек пострадали при массированном налете дронов ВСУ на Ульяновск.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России по факту массированной атаки вооруженных формирований Украины на Ульяновскую область возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)", - отметила Петренко.
По данным Следкома, в ночь на 25 сентября украинские боевики нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду города Ульяновска.
Сейчас следователями и криминалистами СК России на местах происшествия проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.
Также в пятницу утром сообщалось, что четверо мирных жителей пострадали в Воронеже при атаке ВСУ. Затем число пострадавших выросло до 13 человек. Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.
В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб. Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА.
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Ульяновская областьНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Атаки ВСУ
 
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