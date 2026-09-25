https://crimea.ria.ru/20260925/ataka-na-ulyanovskuyu-oblast---sledkom-ustavit-vinovnykh-1159690670.html

Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте

Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Атака ВСУ на Ульяновскую область - Следком расследует дело о теракте

Следственный комитет будет расследовать преступления киевского режима против жителей Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T09:51

2026-09-25T09:51

2026-09-25T09:52

ульяновская область

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет будет расследовать преступления киевского режима против жителей Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Утром в пятницу губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Затем сообщалось, что восемь человек пострадали при массированном налете дронов ВСУ на Ульяновск.По данным Следкома, в ночь на 25 сентября украинские боевики нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду города Ульяновска. Сейчас следователями и криминалистами СК России на местах происшествия проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.Также в пятницу утром сообщалось, что четверо мирных жителей пострадали в Воронеже при атаке ВСУ. Затем число пострадавших выросло до 13 человек. Всего в ночь на пятницу дежурными силами ПВО в небе над городом и как минимум шестью районами региона было обнаружено и уничтожено 88 беспилотных летательных аппаратов.В Пермском крае при налете вражеских дронов пострадал промышленный объект. Один человек погиб. Всего силами ПВО и мобильными огневыми группами над областью сбито 39 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

ульяновская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу