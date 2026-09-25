https://crimea.ria.ru/20260925/artilleristy-gruppirovki-dnepr-unichtozhili-sredstva-svyazi-vsu-1159692371.html

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ

Расчеты ударных БПЛА артиллерийской бригады 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили средства связи ВСУ на Ореховском направлении в РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T19:55

2026-09-25T19:55

2026-09-25T19:55

новости сво

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА артиллерийской бригады 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили средства связи ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во время боевой работы операторы ударных беспилотников выявили и поразили средства связи противника.Несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие помех. В результате удара была нарушена связь между подразделениями противника на передовых позициях, рассказали в военном ведомстве.Мониторинг подконтрольных противнику территорий ведется при любой погоде. Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ.В российском военном ведомстве подчеркнули, что грамотная организация и постоянное взаимодействие подразделений разведывательных расчетов войск беспилотных систем с расчетами ударных БПЛА позволяет наносить максимальный урон противнику на линии боевого соприкосновения.Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской областиПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской областиДроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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