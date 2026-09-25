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Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ
Расчеты ударных БПЛА артиллерийской бригады 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили средства связи ВСУ на Ореховском направлении в РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T19:55
2026-09-25T19:55
новости сво
группировка войск "днепр"
потери всу
запорожская область
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА артиллерийской бригады 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили средства связи ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во время боевой работы операторы ударных беспилотников выявили и поразили средства связи противника.Несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие помех. В результате удара была нарушена связь между подразделениями противника на передовых позициях, рассказали в военном ведомстве.Мониторинг подконтрольных противнику территорий ведется при любой погоде. Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ.В российском военном ведомстве подчеркнули, что грамотная организация и постоянное взаимодействие подразделений разведывательных расчетов войск беспилотных систем с расчетами ударных БПЛА позволяет наносить максимальный урон противнику на линии боевого соприкосновения.Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской областиПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской областиДроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, группировка войск "днепр", потери всу , запорожская область, видео, вооруженные силы россии, видео
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ

Российские военные уничтожили средства связи врага на Ореховском направлении

19:55 25.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Расчеты ударных БПЛА артиллерийской бригады 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили средства связи ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Во время боевой работы операторы ударных беспилотников выявили и поразили средства связи противника.
Несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные попадания, полностью исключив воздействие помех. В результате удара была нарушена связь между подразделениями противника на передовых позициях, рассказали в военном ведомстве.
Мониторинг подконтрольных противнику территорий ведется при любой погоде. Воздушная разведка расчетами БПЛА обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых военных объектов ВСУ.
"Можем работать и в дневное время, и в ночное. Отрабатываем по живой силе противника, его технике, опорным пунктам, складам с боеприпасами. Также срываем ротации врага", – поделился командир взвода FPV-дронов с позывным "Ворон".
В российском военном ведомстве подчеркнули, что грамотная организация и постоянное взаимодействие подразделений разведывательных расчетов войск беспилотных систем с расчетами ударных БПЛА позволяет наносить максимальный урон противнику на линии боевого соприкосновения.
Ранее бойцы группировки "Днепр" сорвали ротацию боевиков ВСУ на подходах к Запорожью. Ударный дрон поразил пикап с личным составом и техникой противника.
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУЗапорожская областьВидеоВооруженные силы России
 
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