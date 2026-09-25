https://crimea.ria.ru/20260925/armiya-rossii-razgromila-tsentry-svyazi-i-logistiki-na-ukraine-1159714115.html

Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине

Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине

Вооруженные силы России в пятницу нанесли удары по дата-центру в Киеве и логистическому центру в Киевской области, а также поразили сухогруз под Одессой. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T17:59

2026-09-25T17:59

2026-09-25T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли удары по дата-центру в Киеве и логистическому центру в Киевской области, а также поразили сухогруз под Одессой. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Киеве разрушен дата-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ.Кроме того, в Одесской области нанесен удар по сухогрузу, который доставил продукцию военного назначения в порт Черноморска.Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую неделю российские военные нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса, логистические, телекоммуникационные центры и другие объекты, используемые в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕСАрмия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской областиНа Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, украина, удары по украине, министерство обороны рф