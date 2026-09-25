Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине
Армия РФ разгромила логистический центр и дата-центр в Киеве и в Киевской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли удары по дата-центру в Киеве и логистическому центру в Киевской области, а также поразили сухогруз под Одессой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В Киевской области поражен логистический центр ООО "Хеви логистик Юкрейн" в населенном пункте Требухов, территория которого использовалась подразделениями министерства обороны и других силовых структур Украины для хранения товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.
В Киеве разрушен дата-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ.
Кроме того, в Одесской области нанесен удар по сухогрузу, который доставил продукцию военного назначения в порт Черноморска.
Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую неделю российские военные нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса, логистические, телекоммуникационные центры и другие объекты, используемые в интересах ВСУ.
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