Рейтинг@Mail.ru
Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260925/armiya-rossii-razgromila-tsentry-svyazi-i-logistiki-na-ukraine-1159714115.html
Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине
Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине
Вооруженные силы России в пятницу нанесли удары по дата-центру в Киеве и логистическому центру в Киевской области, а также поразили сухогруз под Одессой. Об... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T17:59
2026-09-25T17:59
россия
новости сво
вооруженные силы россии
украина
удары по украине
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159689809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_611344e5c86194455632efd822e4d7bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли удары по дата-центру в Киеве и логистическому центру в Киевской области, а также поразили сухогруз под Одессой. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Киеве разрушен дата-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ.Кроме того, в Одесской области нанесен удар по сухогрузу, который доставил продукцию военного назначения в порт Черноморска.Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую неделю российские военные нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса, логистические, телекоммуникационные центры и другие объекты, используемые в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕСАрмия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской областиНа Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/19/1159689809_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_aeaf487a0d2b4b05c289615b13438aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, вооруженные силы россии, украина, удары по украине, министерство обороны рф
Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине

Армия РФ разгромила логистический центр и дата-центр в Киеве и в Киевской области

17:59 25.09.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу нанесли удары по дата-центру в Киеве и логистическому центру в Киевской области, а также поразили сухогруз под Одессой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В Киевской области поражен логистический центр ООО "Хеви логистик Юкрейн" в населенном пункте Требухов, территория которого использовалась подразделениями министерства обороны и других силовых структур Украины для хранения товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.
В Киеве разрушен дата-центр "Датагрупп", обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ.
Кроме того, в Одесской области нанесен удар по сухогрузу, который доставил продукцию военного назначения в порт Черноморска.
Минобороны РФ ранее сообщило, что за прошедшую неделю российские военные нанесли два массированных и семь групповых ударов по объектам на Украине. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса, логистические, телекоммуникационные центры и другие объекты, используемые в интересах ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине остановил работу крупнейший производитель стали в ЕС
Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области
На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
 
РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииУкраинаУдары по УкраинеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Крымчане могут готовить заявки на участие в "Славянском базаре" в Беларуси
18:31Атлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
18:29Культура наводит мосты между людьми через любые санкции – Путин
18:20Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA
18:11ВСУ атаковали рынки Горловки: два человека погибли и трое пострадали
17:59Армия России разгромила центры связи и логистики на Украине
17:49Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой
17:30Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север"
17:29В Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора
17:20В Москве вручили стипендии имени военкора РИА Новости Журавлева
17:02Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет
16:59Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму
16:46ИнБЮМ готов работать в Новой Гвинее совместно с фондом Миклухо-Маклая
16:33Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октября
16:29Из фонда мира на войну: ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро
16:18Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла вдвое
16:13Протезно-реабилитационный центр в Ялте достроят к концу года
16:02В Крыму на площади 150 квадратов горел двухэтажный дом
15:52Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков
15:41"Нацистам страшно": в Крыму ответили на слова Зеленского
Лента новостейМолния