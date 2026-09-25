https://crimea.ria.ru/20260925/armiya-rossii-razbila-18-sudov-s-voennymi-gruzami-dlya-vsu-iz-evropy-1159695767.html

Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы

Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы - РИА Новости Крым, 25.09.2026

Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы

Вооруженные силы России продолжили уничтожать корабли с топливом и военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны в недельной сводке. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T12:22

2026-09-25T12:22

2026-09-25T12:22

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжили уничтожать корабли с топливом и военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны в недельной сводке.Кроме того, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были разбиты четыре безэкипажных катера ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260925/pyat-sudov-s-gruzom-dlya-vsu-razbity-v-chernom-more-i-portu-odessy-1159692168.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, сухогруз, танкер