https://crimea.ria.ru/20260925/armiya-rossii-razbila-18-sudov-s-voennymi-gruzami-dlya-vsu-iz-evropy-1159695767.html
Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы
Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы
Вооруженные силы России продолжили уничтожать корабли с топливом и военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны в недельной сводке. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:22
2026-09-25T12:22
2026-09-25T12:22
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
сухогруз
танкер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжили уничтожать корабли с топливом и военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны в недельной сводке.Кроме того, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были разбиты четыре безэкипажных катера ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, сухогруз, танкер
Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы
Армия России разбила 18 судов с топливом и военными грузами для ВСУ из Европы