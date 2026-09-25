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Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы
Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы - РИА Новости Крым, 25.09.2026
Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы
Вооруженные силы России продолжили уничтожать корабли с топливом и военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны в недельной сводке. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:22
2026-09-25T12:22
министерство обороны рф
новости сво
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вооруженные силы россии
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безэкипажные катера
сухогруз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжили уничтожать корабли с топливом и военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны в недельной сводке.Кроме того, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были разбиты четыре безэкипажных катера ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260925/pyat-sudov-s-gruzom-dlya-vsu-razbity-v-chernom-more-i-portu-odessy-1159692168.html
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера, сухогруз, танкер
Армия России разбила 18 судов с военными грузами для ВСУ из Европы

Армия России разбила 18 судов с топливом и военными грузами для ВСУ из Европы

12:22 25.09.2026
 
© Фото: ГСЧС УкраиныВозле Одессы произошел разлив нефти из севшего на мель танкера
Возле Одессы произошел разлив нефти из севшего на мель танкера
© Фото: ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжили уничтожать корабли с топливом и военными грузами для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны в недельной сводке.

"В течение недели поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были разбиты четыре безэкипажных катера ВСУ.
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Сухогрузы в Черном море
10:40
Пять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безэкипажные катераСухогрузТанкер
 
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