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592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь
592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 25.09.2026
592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь
В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на 19 российских регионов. Дроны сбивали в том числе над... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T08:51
2026-09-25T08:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на 19 российских регионов. Дроны сбивали в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, БПЛА уничтожали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Татарстан. В ночь на пятницу четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары, сообщал ранее губернатор Александр Гусев. Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ. В Пермском крае поврежден промышленный объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, черное море, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь

Над Крымом и еще 18 регионами России уничтожено 592 беспилотника ВСУ

08:51 25.09.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на 19 российских регионов. Дроны сбивали в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 24 сентября до 8.00 25 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, БПЛА уничтожали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Татарстан.
В ночь на пятницу четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары, сообщал ранее губернатор Александр Гусев.
Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях.
В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ. В Пермском крае поврежден промышленный объект.
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