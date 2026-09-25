https://crimea.ria.ru/20260925/592-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-rossiey-za-noch-1159688803.html

592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь

592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 25.09.2026

592 украинских беспилотника сбили над Россией за ночь

В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на 19 российских регионов. Дроны сбивали в том числе над... РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T08:51

2026-09-25T08:51

2026-09-25T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В течение ночи силы противовоздушной обороны отразили массированный налет украинских беспилотников на 19 российских регионов. Дроны сбивали в том числе над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, БПЛА уничтожали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Татарстан. В ночь на пятницу четверо мирных жителей пострадали в Воронеже в результате массированной атаки ВСУ, также повреждены жилые дома и произошли пожары, сообщал ранее губернатор Александр Гусев. Утром губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектах. Позже стало известно о восьми пострадавших мирных жителях. В Ростовской области после атаки ВСУ приостановил работу Новошахтинский НПЗ. В Пермском крае поврежден промышленный объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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