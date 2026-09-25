https://crimea.ria.ru/20260925/55-dronov-vsu-sbity-nad-regionami-rossii-1159718318.html

55 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов

55 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов - РИА Новости Крым, 25.09.2026

55 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T20:44

2026-09-25T20:44

2026-09-25T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу, власти сообщали о том, что над городом уничтожены три вражеские беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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