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55 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов
55 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов - РИА Новости Крым, 25.09.2026
55 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T20:44
2026-09-25T20:44
2026-09-25T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу, власти сообщали о том, что над городом уничтожены три вражеские беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, севастополь, новости сво
55 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов
55 дронов ВСУ сбиты над регионами России - Минобороны
20:44 25.09.2026 (обновлено: 20:48 25.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 55 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу, власти сообщали о том, что над городом уничтожены три вражеские беспилотника.
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