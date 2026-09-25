https://crimea.ria.ru/20260925/13-naselennykh-punktov-osvobodili-rossiyskie-boytsy-za-nedelyu-1159695940.html

13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю

13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю - РИА Новости Крым, 25.09.2026

13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю

Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2026

2026-09-25T12:41

2026-09-25T12:41

2026-09-25T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.Кроме того, бойцы группировки "Центр" в течение недели освободили населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в Донецкой Народной Республике.Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260925/ukraina-v-ogne---naneseny-devyat-moschnykh-udarov-1159695382.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости