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13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю - РИА Новости Крым, 25.09.2026
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13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю
13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю - РИА Новости Крым, 25.09.2026
13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю
Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T12:41
2026-09-25T12:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.Кроме того, бойцы группировки "Центр" в течение недели освободили населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в Донецкой Народной Республике.Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю

Армия России освободила за неделю 13 населенных пунктов

12:41 25.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа группы противодействия БПЛА спецназа "Ахмат" на Сумском направлении СВО
Боевая работа группы противодействия БПЛА спецназа Ахмат на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.
"На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, бойцы группировки "Центр" в течение недели освободили населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в Донецкой Народной Республике.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина в Запорожской области.
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