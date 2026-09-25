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12 раненых и обрушение МКД: последствия атаки ВСУ в Ульяновской области
12 раненых и обрушение МКД: последствия атаки ВСУ в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 25.09.2026
12 раненых и обрушение МКД: последствия атаки ВСУ в Ульяновской области
Число раненых при атаке ВСУ в Ульяновской области увеличилось до 12 человек, также в результате удара частично обрушился многоквартирный дом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.09.2026
2026-09-25T13:42
2026-09-25T13:42
2026-09-25T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Число раненых при атаке ВСУ в Ульяновской области увеличилось до 12 человек, также в результате удара частично обрушился многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.Утром в пятницу губернатор сообщил, что над городом отражают атаку ВСУ. Предварительно было известно о повреждении гражданской инфраструктуры и промышленных объектов. Затем сообщалось, что восемь человек пострадали при массированном налете дронов ВСУ на Ульяновск.По его словам, повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. В большинстве из них выбиты стекла. В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение.Людей размещают в пунктах временного размещения, развернута психологическая помощь, организовано горячее питание, ведется прием заявлений на материальную помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ульяновскую область – Следком расследует дело о терактеВСУ нанесли удар по гумконвою из Омской области – погибли три человекаОдин человек погиб при атаке ВСУ на Пермский край
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атаки всу, ульяновская область, новости, новости сво, происшествия
12 раненых и обрушение МКД: последствия атаки ВСУ в Ульяновской области
Число раненых при атаке ВСУ в Ульяновской области увеличилось до 12 человек – губернатор