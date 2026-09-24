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Жителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреями - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Жителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреями
Жителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреями - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Жителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреями
Житель Ялты осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно за экстремистские призывы в сети. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:05
2026-09-24T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Житель Ялты осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно за экстремистские призывы в сети. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.50-летний мужчина размещал в Телеграм-канале, освещающем события в Крыму, комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.Проведенная экспертиза подтвердила, что в записях есть призывы к совершению насильственных действий в отношении евреев. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело. Ялтинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.Ранее сообщалось, что житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Жителя Феодосии осудят за оскорбление чувств верующих в сетиЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхЖитель Кубани заплатит штраф за призывы к терроризму
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крым, новости крыма, ялта, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм
Жителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреями

Житель Ялты осужден за призывы к экстремизму в сети

12:05 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Житель Ялты осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно за экстремистские призывы в сети. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
50-летний мужчина размещал в Телеграм-канале, освещающем события в Крыму, комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
"Будучи системным администратором со стажем, гражданин предпринимал различные меры конспирации и менял ник-неймы. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы остаться неизвестным для сотрудников ФСБ", - отметили в ведомстве.
Проведенная экспертиза подтвердила, что в записях есть призывы к совершению насильственных действий в отношении евреев. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело. Ялтинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что житель Евпатории отправится в колонию за призывы к экстремизму. Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения.
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