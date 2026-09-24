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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла в рост
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла в рост - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла в рост
В России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. На 38-й неделей этого года зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. На 38-й неделей этого года зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Отмечаются, что среди населения преобладают вирусы негриппозной этиологии – 99,4%, из них риновирусы – 81,6%, парагрипп (12,5%), а также вирусы гриппа – 0,6%, среди которых есть находки A(H1N1), A(H3N2), B и C.В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в полном соответствии с прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается.В ведомстве добавили, что своевременная вакцинация от гриппа является самым надежным способом защиты от тяжелого течения заболевания и от серьезных осложнений. В первую очередь прививки необходимы людям из групп риска: детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что во второй половине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.Также сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9288 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп легко мутирует и обходит иммунитет – ОнищенкоОбновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФНовые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла в рост
В России за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на 34%
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В России фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. На 38-й неделей этого года зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На 38-й неделе 2026 года в РФ зарегистрировано 734 тысяч случаев заболеваний, что на 33,8% выше показателя предыдущей недели", - говорится в сообщении.
Отмечаются, что среди населения преобладают вирусы негриппозной этиологии – 99,4%, из них риновирусы – 81,6%, парагрипп (12,5%), а также вирусы гриппа – 0,6%, среди которых есть находки A(H1N1), A(H3N2), B и C.
В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в полном соответствии с прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается.
В ведомстве добавили, что своевременная вакцинация от гриппа является самым надежным способом защиты от тяжелого течения заболевания и от серьезных осложнений. В первую очередь прививки необходимы людям из групп риска: детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала
, что во второй половине сентября в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Также сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели
9288 человек.
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