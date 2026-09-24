https://crimea.ria.ru/20260924/vybory-v-sevastopole-proshli-v-neprostykh-usloviyakh---medvedev-1159672165.html

Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев

Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев

Выборы депутатов Госдумы девятого созывав в Севастополе прошли в крайне непростых условиях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ,... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T16:46

2026-09-24T16:46

2026-09-24T16:46

выборы-2026

севастополь

дмитрий медведев

новости

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159672045_0:0:2222:1249_1920x0_80_0_0_6b8ce749e2fb331480aa64dd3a293c14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Госдумы девятого созывав в Севастополе прошли в крайне непростых условиях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии.В Севастополе, помимо выборов в Госдуму, также избирали депутатов представительных органов в муниципальных образованиях Балаклавского и Нахимовского районов города. Итоговая явка избирателей в городе составила 63,44%, проголосовали 229 964 избирателя. При этом в течение всех трех дней голосования ВСУ пытались атаковать Севастополь с воздуха, в городе неоднократно объявляли воздушную тревогу. В первый день голосования в Севастополе более половины избирательных участков приостанавливали работу из-за этого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревогиНа выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы-2026, севастополь, дмитрий медведев, новости, общество