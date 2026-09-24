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Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев
Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев
Выборы депутатов Госдумы девятого созывав в Севастополе прошли в крайне непростых условиях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ,... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T16:46
2026-09-24T16:46
выборы-2026
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Госдумы девятого созывав в Севастополе прошли в крайне непростых условиях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии.В Севастополе, помимо выборов в Госдуму, также избирали депутатов представительных органов в муниципальных образованиях Балаклавского и Нахимовского районов города. Итоговая явка избирателей в городе составила 63,44%, проголосовали 229 964 избирателя. При этом в течение всех трех дней голосования ВСУ пытались атаковать Севастополь с воздуха, в городе неоднократно объявляли воздушную тревогу. В первый день голосования в Севастополе более половины избирательных участков приостанавливали работу из-за этого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревогиНа выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей В Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов Даже с генератором: почему в Севастополе отказались от КОИБов на выборах
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РИА Новости Крым
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выборы-2026, севастополь, дмитрий медведев, новости, общество
Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев

Выборы в Севастополе прошли в крайне непростых условиях - Медведев

16:46 24.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Выборы депутатов Госдумы девятого созывав в Севастополе прошли в крайне непростых условиях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии.
"Давайте теперь послушаем и регионы, которые находились в эпицентре, по сути, противоборства. Хотя каждый регион по-своему тоже находился в таких условиях. Но вот Севастополь провел эти выборы в крайне непростых условиях", - цитирует Медведева РИА Новости.
В Севастополе, помимо выборов в Госдуму, также избирали депутатов представительных органов в муниципальных образованиях Балаклавского и Нахимовского районов города. Итоговая явка избирателей в городе составила 63,44%, проголосовали 229 964 избирателя.
При этом в течение всех трех дней голосования ВСУ пытались атаковать Севастополь с воздуха, в городе неоднократно объявляли воздушную тревогу. В первый день голосования в Севастополе более половины избирательных участков приостанавливали работу из-за этого.
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Выборы-2026СевастопольДмитрий МедведевНовостиОбщество
 
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