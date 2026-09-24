https://crimea.ria.ru/20260924/vremya-urozhaya-yabloki-i-orekhi-nachali-sobrat-v-krymu-1159634186.html

Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в Крыму

Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Время урожая: яблоки и орехи начали собрать в Крыму

В Крыму начался сбор урожая семечковых и ореховых культур. Несмотря на проблемы с топливом и энергетикой, более 100 тысяч тонн яблок и свыше тысячи тонн орехов... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T06:08

2026-09-24T06:08

2026-09-24T06:08

николай тютюник

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урожай в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Крыму начался сбор урожая семечковых и ореховых культур. Несмотря на проблемы с топливом и энергетикой, более 100 тысяч тонн яблок и свыше тысячи тонн орехов планируют получить в этом году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник."Лето для сельского хозяйства в этом году выдалось удачным. Не было массированных осадков, ветров. Весна была благоприятная. В этом году нас миновала угроза заморозков, поэтому в садоводстве, да и во всем растениеводстве, сложились благоприятные условия для получения хорошего урожая", – отметил он.По его словам, в этом году в деятельность аграрного сектора определенную негативную лепту внесла ситуация с энергетикой в республике."Садоводство и отрасли растениеводства сопряжены, так как обе нуждаются в режиме орошения, и режиме ухода. На все нужны топливо и электрическая энергия, поэтому здесь, конечно, влияние было, но оно не было катастрофическим", – поделился замминистра ведомства.Деревья в садах, по его информации, сформировали достойный урожай.Если раньше в приоритете у потребителей было классическое, желтое и зеленое яблоко, такие как Симиренко или Голден, то сегодня крымчане и гости региона предпочитают и новинки."Генетика у них, конечно, и корни уходят в далекое прошлое. Гала, Фуджи, Голден Делишес, Леди Крым, Айдаред – это те сорта, которые предпочитает нынешний потребитель. Они отличаются достаточно ярким окрасом и хорошими вкусовыми свойствами. Это интенсивные сорта яблони, которые требуют определенных усилий по сохранению товарного качества на протяжении всего года. Мы убираем яблоко осенью, и на рынке оно присутствует практически до следующего урожая", – рассказал Николай Тютюник.Что касается урожая орехов, то в прошлом году в Крыму получилось собрать больше одной тысячи тонн, дополнил собеседник."Я думаю, в этом году созданы все предпосылки, чтобы этот показатель был больше, поскольку потихоньку вступают в плодоношение новые сады", – выразил надежду он.В Республике Крым "ореховой историей" в современных реалиях начали заниматься только на протяжении последних 10-12 лет, обозначил спикер."До этого орехами мы не занимались. Я говорю о промышленных посадках этой культуры. Есть и фундук, и грецкий орех, и миндаль. На сегодняшний день в Республике Крым площадь ореховых садов порядка 2,5 тысяч гектаров. Львиная доля сконцентрирована в предприятиях Черноморского района ввиду благоприятных для этой культуры условий, ведь культура ореха менее требовательна к режиму осадков и орошению. Преобладает, миндаль как самая технологичная культура", – пояснил представитель аграриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Яблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые садыВпадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкВ яблочко: зеленое счастье Льва Симиренко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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