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Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма
Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма
Очередные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:15
2026-09-24T11:15
2026-09-24T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Ранее Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен". По его словам, "территориальная целостность имеет значение, суверенитет государств имеет значение, и Россия должна это понять"."На мой взгляд, такие заявления проистекают от безысходности. Украина выдыхается, наши удары по энергетике, промышленным объектам, портам ведут к тому, что Запад теряет к этой территории интерес, и будущее самого Зеленского становится весьма туманным. Почувствовав то, что Запад все более вяло поддерживает Украину, Зеленский нервничает и пытается идти в ва-банк и повышать ставки", – сказал Шатилов.Кроме того, по словам политолога, на Киев все более жестко давит президент США Дональд Трамп, которому нужно добиться хоть каких-то значимых успехов перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.По мнению Шатилова, Зеленский "задергался" и любой ценой пытается через своих партнеров остановить российские удары и втянуть Москву в процесс заморозки боевых действий. Но РФ на такие уловки уже не купится, убежден политолог.Более того, подобные заявления по поводу "возвращения" Крыма, о котором уже стараются не вспоминать даже самые ярые русофобы на Западе, представляется очередным свидетельством невменяемости и недоговороспособности Зеленского, заключил аналитик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровЗапад смирился с российским статусом Крыма – мнениеПродукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам
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крым, украина, россия, владимир зеленский, мнения, александр шатилов, политика
Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма
Зеленский заявляет о "возвращении" Крыма из-за безысходности и отчаяния – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Очередные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Ранее Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен". По его словам, "территориальная целостность имеет значение, суверенитет государств имеет значение, и Россия должна это понять".
"На мой взгляд, такие заявления проистекают от безысходности. Украина выдыхается, наши удары по энергетике, промышленным объектам, портам ведут к тому, что Запад теряет к этой территории интерес, и будущее самого Зеленского становится весьма туманным. Почувствовав то, что Запад все более вяло поддерживает Украину, Зеленский нервничает и пытается идти в ва-банк и повышать ставки", – сказал Шатилов.
Кроме того, по словам политолога, на Киев все более жестко давит президент США Дональд Трамп, которому нужно добиться хоть каких-то значимых успехов перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.
"Зеленский понимает, что если он пойдет на уступки, ему не сносить головы, может быть, даже в прямом смысле этого слова. Во многом из-за этой внутренней паники, отчаяния он пускается во все тяжкие и вспоминает те вещи, о которых сейчас как-то и неприлично говорить, потому что статус российского Крыма де-факто уже признали во всем мире", - указал эксперт.
По мнению Шатилова, Зеленский "задергался" и любой ценой пытается через своих партнеров остановить российские удары и втянуть Москву в процесс заморозки боевых действий. Но РФ на такие уловки уже не купится, убежден политолог.
Более того, подобные заявления по поводу "возвращения" Крыма, о котором уже стараются не вспоминать даже самые ярые русофобы на Западе, представляется очередным свидетельством невменяемости и недоговороспособности Зеленского, заключил аналитик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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