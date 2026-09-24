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Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма

Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма

Очередные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T11:15

2026-09-24T11:15

2026-09-24T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма являются проявлением паники и отчаяния на фоне патовой для Украины ситуации вследствие регулярных массированных ударов Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Ранее Зеленский в обращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" заявил, что без "возвращения" Крыма Украине "полный возврат к нормальной жизни невозможен". По его словам, "территориальная целостность имеет значение, суверенитет государств имеет значение, и Россия должна это понять"."На мой взгляд, такие заявления проистекают от безысходности. Украина выдыхается, наши удары по энергетике, промышленным объектам, портам ведут к тому, что Запад теряет к этой территории интерес, и будущее самого Зеленского становится весьма туманным. Почувствовав то, что Запад все более вяло поддерживает Украину, Зеленский нервничает и пытается идти в ва-банк и повышать ставки", – сказал Шатилов.Кроме того, по словам политолога, на Киев все более жестко давит президент США Дональд Трамп, которому нужно добиться хоть каких-то значимых успехов перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.По мнению Шатилова, Зеленский "задергался" и любой ценой пытается через своих партнеров остановить российские удары и втянуть Москву в процесс заморозки боевых действий. Но РФ на такие уловки уже не купится, убежден политолог.Более того, подобные заявления по поводу "возвращения" Крыма, о котором уже стараются не вспоминать даже самые ярые русофобы на Западе, представляется очередным свидетельством невменяемости и недоговороспособности Зеленского, заключил аналитик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровЗапад смирился с российским статусом Крыма – мнениеПродукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам

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