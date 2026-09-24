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Владельца сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке заключили под стражу
Владельца сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке заключили под стражу - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Владельца сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке заключили под стражу
Суд заключил под стражу владельца торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, где в результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T14:48
2026-09-24T14:48
2026-09-24T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу владельца торгово-сервисного комплекса "Солнечный" в Стерлитамаке, где в результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.Пожар в торговом центре "Солнечный" в башкирском Стерлитамаке произошел 22 сентября. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших. Позже число жертв увеличилось до четырех.Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей УК РФ – до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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стерлитамак, пожар, происшествия, башкирия, новости
Владельца сгоревшего ТЦ в Стерлитамаке заключили под стражу
Суд арестовал владельца ТЦ в Стерлитамаке после пожара и гибели четверых человек