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В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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В Ялте слышна стрельба – что происходит
В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В Ялте слышна стрельба – что происходит
В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой проходят учебные стрельбы. Жители и гости южнобережья могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:22
2026-09-24T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой проходят учебные стрельбы. Жители и гости южнобережья могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Жителей и гостей южного берега Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, ялта, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Ялте слышна стрельба – что происходит

В Ялте громко – идут военные учения со стрельбами

12:22 24.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Ялта
Вид на город Ялта - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой проходят учебные стрельбы. Жители и гости южнобережья могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.
"С 12:00 до 14:00 планируются учебные стрельбы в районе поселка Олива", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей южного берега Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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КрымЯлтаУченияАрмия и флотНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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