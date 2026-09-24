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В Ялте слышна стрельба – что происходит

В Ялте слышна стрельба – что происходит - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Ялте слышна стрельба – что происходит

В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой проходят учебные стрельбы. Жители и гости южнобережья могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T12:22

2026-09-24T12:22

2026-09-24T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе поселка Олива под Ялтой проходят учебные стрельбы. Жители и гости южнобережья могут слышать громкие звуки. Об этом предупредили в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.Жителей и гостей южного берега Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя