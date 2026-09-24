https://crimea.ria.ru/20260924/v-yalte-otkrylas-meditsinskaya-vystavka-zdravookhranenie-krym-2026-1159635979.html

В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026"

В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026"

В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026". Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T10:35

2026-09-24T10:35

2026-09-24T12:19

ялта

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здравоохранение в крыму и севастополе

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ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026". Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно проходит на полуострове.В течение двух дней работники сферы здравоохранения, врачи, чиновники от медицины, представители медицинских фирм смогут узнать о новинках методов и технологий в сфере медицины, обменяться опытом. Также желающим предлагают изучить на практике, как применять новые клинические рекомендации. Эта конференция помогает врачам в работе, а пациентам – становиться более здоровыми или упреждать различные заболевания.На выставке представлено лабораторное и клиническое новейшее оборудование, а также оборудование для санаторно-курортного комплекса и реабилитации.В рамках этих ежегодных двухдневных встреч проходит несколько научно-практических конференций. В этом году темы научных чтений - рентгенология и УЗИ, эндокринология, превентивная медицина, онкология, вопросы реабилитации, проблемы диагностики инфекционных заболеваний, гинекология, в том числе у женщин старше 50 лет.Также пройдут несколько мастер-классов по диагностике от ведущих крымских специалистов, в том числе и по интерпретации данных, полученных у пациента в ходе УЗИ и рентгенологических исследований.В конференции принимают участие не только крымские специалисты, но и профессионалы из Южного федерального округа."Выставка, которая нас собирает, — это как раз такая точка объединения неравнодушных людей, людей хотят современных достижений в здравоохранении. Это точка, где мы можем поговорить и о развитии промышленности, и о развитии науки' - отметил председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи правительства Севастополя Александр Кулагин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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