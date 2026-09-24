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В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026"
В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026"
В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026". Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:35
2026-09-24T12:19
ялта
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медицина
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здравоохранение в крыму и севастополе
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ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026". Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно проходит на полуострове.В течение двух дней работники сферы здравоохранения, врачи, чиновники от медицины, представители медицинских фирм смогут узнать о новинках методов и технологий в сфере медицины, обменяться опытом. Также желающим предлагают изучить на практике, как применять новые клинические рекомендации. Эта конференция помогает врачам в работе, а пациентам – становиться более здоровыми или упреждать различные заболевания.На выставке представлено лабораторное и клиническое новейшее оборудование, а также оборудование для санаторно-курортного комплекса и реабилитации.В рамках этих ежегодных двухдневных встреч проходит несколько научно-практических конференций. В этом году темы научных чтений - рентгенология и УЗИ, эндокринология, превентивная медицина, онкология, вопросы реабилитации, проблемы диагностики инфекционных заболеваний, гинекология, в том числе у женщин старше 50 лет.Также пройдут несколько мастер-классов по диагностике от ведущих крымских специалистов, в том числе и по интерпретации данных, полученных у пациента в ходе УЗИ и рентгенологических исследований.В конференции принимают участие не только крымские специалисты, но и профессионалы из Южного федерального округа."Выставка, которая нас собирает, — это как раз такая точка объединения неравнодушных людей, людей хотят современных достижений в здравоохранении. Это точка, где мы можем поговорить и о развитии промышленности, и о развитии науки' - отметил председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи правительства Севастополя Александр Кулагин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ялта, выставка, медицина, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026"

В Ялте проходит медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026"

10:35 24.09.2026 (обновлено: 12:19 24.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ЯЛТА, 24 сен – РИА Новости Крым. В Ялте открылась медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026". Мероприятие стало уже традиционным, это 11-я по счету медицинская выставка, которая ежегодно проходит на полуострове.
В течение двух дней работники сферы здравоохранения, врачи, чиновники от медицины, представители медицинских фирм смогут узнать о новинках методов и технологий в сфере медицины, обменяться опытом. Также желающим предлагают изучить на практике, как применять новые клинические рекомендации. Эта конференция помогает врачам в работе, а пациентам – становиться более здоровыми или упреждать различные заболевания.
На выставке представлено лабораторное и клиническое новейшее оборудование, а также оборудование для санаторно-курортного комплекса и реабилитации.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
1 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
2 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
3 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
4 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В рамках этих ежегодных двухдневных встреч проходит несколько научно-практических конференций. В этом году темы научных чтений - рентгенология и УЗИ, эндокринология, превентивная медицина, онкология, вопросы реабилитации, проблемы диагностики инфекционных заболеваний, гинекология, в том числе у женщин старше 50 лет.
"Уверен, что выставка станет эффективной площадкой для конструктивного диалога, укрепления профессиональных связей и появления новых инициатив, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи. Пусть знания и технологии, представленные на выставке, послужат на благо здоровья жителей Крыма", - отметил заместитель министра здравоохранения Крыма Александр Яковенко.
Также пройдут несколько мастер-классов по диагностике от ведущих крымских специалистов, в том числе и по интерпретации данных, полученных у пациента в ходе УЗИ и рентгенологических исследований.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
1 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
2 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
3 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
4 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
Медицинская выставка Здравоохранение. Крым 2026 в Ялте
5 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Медицинская выставка "Здравоохранение. Крым 2026" в Ялте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В конференции принимают участие не только крымские специалисты, но и профессионалы из Южного федерального округа.
"Выставка, которая нас собирает, — это как раз такая точка объединения неравнодушных людей, людей хотят современных достижений в здравоохранении. Это точка, где мы можем поговорить и о развитии промышленности, и о развитии науки' - отметил председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи правительства Севастополя Александр Кулагин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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