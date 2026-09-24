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В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности
В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности
Москвичка организовала похищение приятеля мужа с удержанием в наручниках и угрозами. Все для того, чтобы заставить прекратить общение с ее супругом. Она и трое... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Москвичка организовала похищение приятеля мужа с удержанием в наручниках и угрозами. Все для того, чтобы заставить прекратить общение с ее супругом. Она и трое ее подельников задержаны, еще одного ищут. Об этом сообщили ГСУ СК России по МосквеКак установило следствие, все произошло в первую неделю сентября на почве личной неприязни москвички к одному из приятелей своего мужа, так что она решилась однажды похитить мужчину, лишить свободы и вынудить прекратить общаться с супругом.Спланировав сценарий действий, она нашла через интернет четверых людей, которые согласились быть соучастниками, распределила между ними роли и заранее арендовала квартиру на Тверской улице.Другая женщина из числа подельников начала переписку с потерпевшим в социальной сети и 18 сентября "заманила его на личную встречу в арендованную квартиру, где заперла входную дверь на ключ", рассказали следователи.Следователей столичного СК и оперативники правоохранительных органов задержали организатора похищения и троих соучастников. Им предъявлено обвинение в незаконном лишение свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.По ходатайству следствия суд избрал задержанным меры пресечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности
Москвичка организовала похищение приятеля мужа из неприязни – четверо задержаны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Москвичка организовала похищение приятеля мужа с удержанием в наручниках и угрозами. Все для того, чтобы заставить прекратить общение с ее супругом. Она и трое ее подельников задержаны, еще одного ищут. Об этом сообщили ГСУ СК России по Москве
Как установило следствие, все произошло в первую неделю сентября на почве личной неприязни москвички к одному из приятелей своего мужа, так что она решилась однажды похитить мужчину, лишить свободы и вынудить прекратить общаться с супругом.
Спланировав сценарий действий, она нашла через интернет четверых людей, которые согласились быть соучастниками, распределила между ними роли и заранее арендовала квартиру на Тверской улице.
Другая женщина из числа подельников начала переписку с потерпевшим в социальной сети и 18 сентября "заманила его на личную встречу в арендованную квартиру, где заперла входную дверь на ключ", рассказали следователи.
"Затем организатор преступления и иные соучастники прибыли в данную квартиру, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на потерпевшего наручники, изъяли у него телефон и заблокировали ему выход. Мужчину удерживали против его воли на протяжении часа. Свободу ему предоставили лишь после того, как он пообещал прекратить общение с супругом организатора преступления", – поделились деталями истории в ведомстве.
Следователей столичного СК и оперативники правоохранительных органов задержали организатора похищения и троих соучастников. Им предъявлено обвинение в незаконном лишение свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
По ходатайству следствия суд избрал задержанным меры пресечения.
"Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, причастных к совершению преступления", – добавили в СК.
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