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В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности

В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В центре Москвы в наручниках: женщина похитила приятеля мужа из ревности

Москвичка организовала похищение приятеля мужа с удержанием в наручниках и угрозами. Все для того, чтобы заставить прекратить общение с ее супругом. Она и трое... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T20:05

2026-09-24T20:05

2026-09-24T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Москвичка организовала похищение приятеля мужа с удержанием в наручниках и угрозами. Все для того, чтобы заставить прекратить общение с ее супругом. Она и трое ее подельников задержаны, еще одного ищут. Об этом сообщили ГСУ СК России по МосквеКак установило следствие, все произошло в первую неделю сентября на почве личной неприязни москвички к одному из приятелей своего мужа, так что она решилась однажды похитить мужчину, лишить свободы и вынудить прекратить общаться с супругом.Спланировав сценарий действий, она нашла через интернет четверых людей, которые согласились быть соучастниками, распределила между ними роли и заранее арендовала квартиру на Тверской улице.Другая женщина из числа подельников начала переписку с потерпевшим в социальной сети и 18 сентября "заманила его на личную встречу в арендованную квартиру, где заперла входную дверь на ключ", рассказали следователи.Следователей столичного СК и оперативники правоохранительных органов задержали организатора похищения и троих соучастников. Им предъявлено обвинение в незаконном лишение свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.По ходатайству следствия суд избрал задержанным меры пресечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия