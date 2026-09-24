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В Симферополе школьницу сбили на пешеходном переходе
В Симферополе школьницу сбили на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В Симферополе школьницу сбили на пешеходном переходе
В Симферополе 11-летнюю девочку сбил легковой автомобиль, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T16:36
2026-09-24T16:36
2026-09-24T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе 11-летнюю девочку сбил легковой автомобиль, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в полиции Крыма.Инцидент произошел на пересечении улиц Элеваторной и Авиационной.В результате ДТП ребенок получил травмы. Школьницу госпитализировали. Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в Симферополе завели уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло вечером 15 августа, на пересечении улиц Чехова и Севастопольской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина всмятку: в Крыму подросток на иномарке врезался в деревоНа Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушкаПод Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
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симферополь, новости крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Симферополе школьницу сбили на пешеходном переходе
В столице Крыма 11-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе
16:36 24.09.2026 (обновлено: 18:15 24.09.2026)