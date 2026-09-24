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В Севастополе в пятницу по QR будут доступны только три марки бензина

В Севастополе в пятницу по QR будут доступны только три марки бензина - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Севастополе в пятницу по QR будут доступны только три марки бензина

Бензин трех марок в Севастополе в пятницу будет доступен по QR-кодам, дизельное топливо и газ можно приобрести свободно, но только на одной из сетей АЗС. Об... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T21:45

2026-09-24T21:45

2026-09-24T21:45

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топливо

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севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бензин трех марок в Севастополе в пятницу будет доступен по QR-кодам, дизельное топливо и газ можно приобрести свободно, но только на одной из сетей АЗС. Об этом сообщили в правительстве города.В сети АЗС "ТЭС" в пятницу, 25 сентября, по QR-кодам будет осуществляться продажа трех видов топлива – бензина марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по 20 литров на одноу машину.Дизельное топливо ДТ и ДТ NP будет продаваться свободно в этой сети, купить его можно до 40 литров.Заправить газ пропан можно с 6-00 до 21-00 также без ограничений по объему, но только на семи АЗС. В числе доступных: Городское шоссе (авто + баллоны), Хрусталева, 6 (авто), Крестовского, 56 (авто), Фиолентовское шоссе (авто), Таврида 1 (авто), Таврида 2 (авто) и село Гончарное (авто).На восьми АЗС сети "Атан" в пятницу по QR-кодам можно будет купить только бензин марки АИ-95. Его продажу начнут с 10 утра, она продолжится до 16 часов. Заправка топлива в канистры здесь запрещена. Лимит для машины прежний – 20 литров.На всех заправках этих двух сетей бензин марок АИ-92 и АИ-95 по QR-коду будет отпускаться по цене не выше 100 рублей, уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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