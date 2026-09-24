https://crimea.ria.ru/20260924/v-sevastopole-startoval-festival-it-industrii-1159659875.html

В Севастополе стартовал фестиваль ИТ-индустрии

В Севастополе стартовал фестиваль ИТ-индустрии - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Севастополе стартовал фестиваль ИТ-индустрии

В четверг в Севастополе стартовал ежегодный фестиваль информационных технологий "ИТПАРК ФЕСТ/26". Мероприятие объединит представителей ИТ-индустрии,... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T12:45

2026-09-24T12:45

2026-09-24T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе стартовал ежегодный фестиваль информационных технологий "ИТПАРК ФЕСТ/26". Мероприятие объединит представителей ИТ-индустрии, технологические компании, разработчиков, предпринимателей и профессиональное сообщество. Об этом сообщили организаторы фестиваля.Программа представлена шестью тематическими треками, которые пройдут на трех площадках: Бизнес, Разработка и технологии, Продукт, Креативные индустрии и разработка игр, Визионерский и Винный треки.Помимо лекций и дискуссий, в программе - практические воркшопы и мастер-классы. Отдельная программа предусмотрена для юных участников фестиваля."Фестиваль проводится с 2019 года и за это время стал одной из главных площадок на юге страны для профессионального общения и обмена опытом представителей ИТ-индустрии. За все время фестиваль собрал более 4200 участников и 149 спикеров из более чем 10 регионов России и СНГ", - рассказали организаторы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дом, который построил ИИ: как новшества науки отражаются на архитектуре в КрымуИмпортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипыПять этапов информационной атаки: как распознать и противодействовать

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it-технологии, севастополь, новости севастополя, крым, искусственный интеллект