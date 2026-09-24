https://crimea.ria.ru/20260924/v-sevastopole-pedofilu-uzhestochili-nakazanie-1159664242.html

В Севастополе педофилу ужесточили наказание

В Севастополе педофилу ужесточили наказание - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Севастополе педофилу ужесточили наказание

Суд в Севастополе ужесточил наказание мужчине за половое преступление в отношении 9-летней девочки. Об этом сообщила прокуратура города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T14:35

2026-09-24T14:35

2026-09-24T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Суд в Севастополе ужесточил наказание мужчине за половое преступление в отношении 9-летней девочки. Об этом сообщила прокуратура города в своем канале в МАКС.В июне текущего года севастопольская прокуратура сообщала, что ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности 9-летней девочки. Его осудили на 17 лет колонии.По данным следствия, в 2016 году фигурант уже был осужден Нахимовским районным судом за совершение аналогичных фактов, и в марте 2026-го был освобожден из колонии после отбытия срока наказания, но в апреле вновь совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней."Судом установлено, что в апреле текущего года осужденный зашел вслед за 9-летней девочкой в подъезд многоквартирного дома и совершил в отношении нее действие сексуального характера. Девочка закричала, что вынудило злоумышленника скрыться", - сообщили в прокуратуре Севастополя.Суд первой инстанции назначил виновному 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Прокуратура в апелляции настаивала на необходимости определить более строгий вид исправительного учреждения.По решению судебной коллегии Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в приговор внесены изменения. Первые 5 лет из назначенного срока преступник проведет в тюрьме, а после будет переведен в исправительную колонию особого режима. Приговор вступил в законную силу.Ранее крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд оставил без изменения приговор крымскому педофилуВ Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъездеКакие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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