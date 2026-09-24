https://crimea.ria.ru/20260924/v-seti-vykhodit-serial-o-zakrytykh-spetsoperatsiyakh-fsb--spetsy-1159658958.html

В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"

В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы" - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"

В четверг на одной из интернет-платформ выйдет первая серия нового многосерийного художественного фильма "Спецы" о работе сотрудников Центра специального... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T20:24

2026-09-24T20:24

2026-09-24T20:24

кино

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг на одной из интернет-платформ выйдет первая серия нового многосерийного художественного фильма "Спецы" о работе сотрудников Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что фильм основан на реальных событиях, в качестве консультантов выступали действующие сотрудники и ветераны спецназа. Лента расскажет о закрытых спецоперациях ФСБ.Помимо интернет-платформы сериал будет показан на ТВ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251207/semki-seriala-v-simferopole--kinoshniki-vossozdayut-krymskuyu-vesnu-1151467599.html

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, новости