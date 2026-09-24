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В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы" - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"
В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы" - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"
В четверг на одной из интернет-платформ выйдет первая серия нового многосерийного художественного фильма "Спецы" о работе сотрудников Центра специального... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T20:24
2026-09-24T20:24
кино
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг на одной из интернет-платформ выйдет первая серия нового многосерийного художественного фильма "Спецы" о работе сотрудников Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что фильм основан на реальных событиях, в качестве консультантов выступали действующие сотрудники и ветераны спецназа. Лента расскажет о закрытых спецоперациях ФСБ.Помимо интернет-платформы сериал будет показан на ТВ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кино, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, новости
В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"

В сети выходит снятый частично в Крыму сериал о работе сотрудников ФСБ России – "Спецы"

20:24 24.09.2026
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ - "Спецы". Скриншот видео
В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ - Спецы. Скриншот видео
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг на одной из интернет-платформ выйдет первая серия нового многосерийного художественного фильма "Спецы" о работе сотрудников Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что фильм основан на реальных событиях, в качестве консультантов выступали действующие сотрудники и ветераны спецназа. Лента расскажет о закрытых спецоперациях ФСБ.

"Съемки сериала проходили сразу в нескольких регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Ставропольском крае и в Крыму. Часть эпизодов снимали в Симферополе, Керчи и Феодосии", – говорится в сообщении.

© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ - "Спецы". Скриншот видео
В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ Спецы. Скриншот видео
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ - "Спецы". Скриншот видео
Помимо интернет-платформы сериал будет показан на ТВ.
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