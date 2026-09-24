В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ – "Спецы"
В сети выходит снятый частично в Крыму сериал о работе сотрудников ФСБ России – "Спецы"
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ - "Спецы". Скриншот видео
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг на одной из интернет-платформ выйдет первая серия нового многосерийного художественного фильма "Спецы" о работе сотрудников Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что фильм основан на реальных событиях, в качестве консультантов выступали действующие сотрудники и ветераны спецназа. Лента расскажет о закрытых спецоперациях ФСБ.
"Съемки сериала проходили сразу в нескольких регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Ставропольском крае и в Крыму. Часть эпизодов снимали в Симферополе, Керчи и Феодосии", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ - "Спецы". Скриншот видео
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
В сети выходит сериал о закрытых спецоперациях ФСБ - "Спецы". Скриншот видео
Помимо интернет-платформы сериал будет показан на ТВ.
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