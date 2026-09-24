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В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября

В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября

Минфин России утвердил изменения программы льготного ипотечного кредитования в рамках программы "Семейная ипотека", которые вступят в силу 1 октября и затронут... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T17:24

2026-09-24T17:24

2026-09-24T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Минфин России утвердил изменения программы льготного ипотечного кредитования в рамках программы "Семейная ипотека", которые вступят в силу 1 октября и затронут новые договоры.Как сообщается на сайте ведомства, главное изменение касается дифференциации процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи.На всей территории РФ, за исключением Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будут действовать следующие условия:Ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи.Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет.Указанные изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2026 году ввели в эксплуатацию 644 тысяч "квадратов" нового жильяЛьготная ипотека в новых регионах – как строят жилье в Донбассе и НовороссииНазвано условие всплеска ипотечного кредитования в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, семейная ипотека, семья, жилье, россия, новости