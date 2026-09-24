https://crimea.ria.ru/20260924/v-regionakh-rossii-za-tri-goda-postroyat-150-shkol-i-bolee-100-detsadov-1159659670.html

В регионах России за три года построят 150 школ и более 100 детсадов

В регионах России за три года построят 150 школ и более 100 детсадов - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В регионах России за три года построят 150 школ и более 100 детсадов

В России на строительство школ до 2030 года планируется направить более 105 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина России. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T12:16

2026-09-24T12:16

2026-09-24T12:16

минфин россии

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В России на строительство школ до 2030 года планируется направить более 105 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина России.Отмечается, что средства на развитие образования предусмотрены проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы, который Минфин внес на рассмотрение в правительство России.На деньги из федерального бюдета также продолжится оснащение учебных кабинетов школ, выплаты классным руководителям и реализация других мер.Также средства будут направлены на ремонт общежитий университетов – около 80 млрд рублей, и техникумов – 65 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт корпуса симферопольской гимназии №1 выделили еще 20 млн рублейВ Симферополе отремонтировали детскую школу искусствВошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии

россия

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2026

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минфин россии, деньги, россия, экономика, школа, детский сад, строительство, капремонт, новости, капремонт школ