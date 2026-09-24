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В Польше украинец с ножом напал на монастырь: один убит и четверо ранены

В Польше украинец с ножом напал на монастырь: один убит и четверо ранены - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Польше украинец с ножом напал на монастырь: один убит и четверо ранены

Вооруженный ножом 31-летний украинец напал на священников и прихожан на территории аббатства в Польше, один священнослужитель скончался, еще четыре человека... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T14:17

2026-09-24T14:17

2026-09-24T14:17

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вооруженный ножом 31-летний украинец напал на священников и прихожан на территории аббатства в Польше, один священнослужитель скончался, еще четыре человека ранены. Об этом сообщает агентство Interia.Ранения получили пять человек – три священника и двое прихожан. Пострадавших доставили в больницу. Позже один из священнослужителей скончался, еще двое находятся в критическом состоянии. Угрозы жизни раненым прихожанам – мужчине и женщине – нет.Нападавшего задержали. Им оказался 31-летний беженец с Украины. На месте происшествия работает полиция, идет опрос свидетелей.Местным школам рекомендовали пока не выпускать детей на улицу. Власти поручили администрациям учебных заведений, офисов и церковных приходов проявлять бдительность в отношении тех, кто заходит в учреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, беженцы, польша, происшествия, новости, в мире