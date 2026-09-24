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Бюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года

Бюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Бюджет Крыма пополнился на 170 млрд с начала года

Бюджет Крыма за 8 месяцев 2026 года показал рост доходов и полное выполнение социальных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РК. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T15:29

2026-09-24T15:29

2026-09-24T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Бюджет Крыма за 8 месяцев 2026 года показал рост доходов и полное выполнение социальных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.Как рассказала вице-премьер, в консолидированный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму, превысившую 98 млрд рублей, с выполнением назначений на январь-август на 102,3%, на год – почти 61%. В республиканский бюджет поступило 76,2 млрд рублей. Местные бюджеты получили 35,8 млрд рублей межбюджетных трансфертов."Ключевой драйвер доходов – налог на доходы физических лиц: 40,1 млрд рублей, или около 41% в общем объеме. Рост к прошлому году – на 18,4%, что обусловлено увеличением среднемесячной заработной платы, повышением МРОТ и уплатой налога новыми плательщиками", - рассказали в Минфине РК.Расходы консолидированного бюджета составили 174,4 млрд рублей. На социально-культурную сферу направлено более 97 млрд рублей (55,7% от общего объема), в том числе на образование – 38,7 млрд рублей."Итоги 8 месяцев подтверждают устойчивость финансовой системы республики. НДФЛ вырос более чем на 18%, налог на профессиональный доход – почти на 35%, кратно увеличились поступления по Авто УСН. Это результат системной работы по легализации доходов и поддержке предпринимательской активности", – подчеркнула Кивико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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