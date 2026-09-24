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В Крыму три города частично останутся без воды в четверг

В Крыму три города частично останутся без воды в четверг - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Крыму три города частично останутся без воды в четверг

В четверг Джанкой, часть Симферополя, Керчи и Евпатории останутся без воды из-за аварийных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T08:35

2026-09-24T08:35

2026-09-24T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В четверг Джанкой, часть Симферополя, Керчи и Евпатории останутся без воды из-за аварийных работ. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". Так, в Симферополе до 12:00 (ориентировочно) воды не будет в микрорайоне Маршала Жукова.Также до 12:00 без воды город Джанкой - пер. Пионерский (частично), ул. Ленина (частично), ул. Карла Маркса (частично), пер. Садовый, ул. Первомайская (частично), пер. Первомайский, ул. Ново-Садовая (частично), ул. Садовая (частично), пер. Огородний, ул. Федора Приходько.Под Евпаторией до 17:00 не будет водоснабжения в пгт. Новоозерное - на ул. Десантников №1, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, ул. Парковая №2, 4, 6, ул. Молодежная №1, ул. Адмирала Кантура №1,3,5,7. В Керчи до полуночи не будет воды в районах "Центр", "Митридат", "Ж/Д Вокзал", "Мичурино", "450-й Квартал", "Вокзальное шоссе", "Абиссинка", "Автовокзал", "Промбаза", "Луч", "з. Войкова", "Аджимушкай", "3-й Самострой", "Капканы", "Опасное", "Джаныкой", "Старый Стеклотарный", "АТС", "Оптика", "Пошивальникова".В Красноперекопском районе без воды до 13:00 останется село Таврическое. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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