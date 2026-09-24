https://crimea.ria.ru/20260924/v-krymu-shkolniku-slomali-pozvonochnik-na-uroke-fizkultury--idet-proverka-1159657990.html

В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка

В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка

Следственные органы Крыма и прокуратура проводят проверку по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T11:30

2026-09-24T11:30

2026-09-24T11:30

крым

симферопольский район

происшествия

школа

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/03/19/1119396349_0:202:1945:1296_1920x0_80_0_0_a5dc9c847d73e6adfa1a6b5fd7cdd76f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Следственные органы Крыма и прокуратура проводят проверку по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура РК.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в школе в селе Кленовка на уроке физкультуры пятиклассник получил компрессионный перелом позвоночника. Подросток получил травму в спортзале после того, как один из сверстников подбежал к нему, положил руки на плечи, оттолкнулся как от опоры, и подпрыгнул.Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям учеников и педагогов.Проверку проводит и прокуратура республики."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнения требований законодательства при организации образовательного процесса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили единую линию психологической помощи для школьниковШкольник умер на уроке физкультуры в Нижегородской областиВ Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, происшествия, школа, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма