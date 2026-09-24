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В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка
В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка
Следственные органы Крыма и прокуратура проводят проверку по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:30
2026-09-24T11:30
2026-09-24T11:30
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Следственные органы Крыма и прокуратура проводят проверку по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура РК.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в школе в селе Кленовка на уроке физкультуры пятиклассник получил компрессионный перелом позвоночника. Подросток получил травму в спортзале после того, как один из сверстников подбежал к нему, положил руки на плечи, оттолкнулся как от опоры, и подпрыгнул.Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям учеников и педагогов.Проверку проводит и прокуратура республики."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнения требований законодательства при организации образовательного процесса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили единую линию психологической помощи для школьниковШкольник умер на уроке физкультуры в Нижегородской областиВ Башкирии ученик 9-го класса с ножом напал на школьника на уроке
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка
В Крыму пятикласснику сломали позвоночник на уроке физкультуры – проводится проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Следственные органы Крыма и прокуратура проводят проверку по факту травмирования ребенка на уроке физкультуры в одной из школ Симферопольского района. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура РК.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в школе в селе Кленовка на уроке физкультуры пятиклассник получил компрессионный перелом позвоночника. Подросток получил травму в спортзале после того, как один из сверстников подбежал к нему, положил руки на плечи, оттолкнулся как от опоры, и подпрыгнул.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о ненадлежащем поведении подростков на уроке физкультуры по отношению к своему сверстнику. В результате инцидента 12-летний мальчик получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Организована процессуальная проверка по статье о халатности", - говорится в сообщении СК.
Следователи установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям учеников и педагогов.
Проверку проводит и прокуратура республики.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнения требований законодательства при организации образовательного процесса", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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