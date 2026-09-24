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В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают эксперты - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают эксперты
В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают эксперты - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают эксперты
Крым испытывает нехватку аттестованных экскурсоводов, поэтому в вузах региона особенно важно продвигать направление подготовки "туризм". Об этом заявила в... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T09:27
2026-09-24T09:27
экскурсии
екатерина лукьяненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым испытывает нехватку аттестованных экскурсоводов, поэтому в вузах региона особенно важно продвигать направление подготовки "туризм". Об этом заявила в пресс-центре РИА Новости Крым зампредседателя комиссии по аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков при министерстве курортов и туризма РК Екатерина Лукьяненко."В 2015 году мы подошли к цифре в полторы тысячи специалистов экскурсионного сопровождения. А сейчас мы снова приближаемся к тысяче. Вопрос - где еще 500? Многие уходят из профессии по возрасту, меняют место жительства. Плюс до 2015 года многие шли в профессию "по накатанной", а сейчас требования гораздо серьезнее. Поэтому цифра меньше", – констатирует Лукьяненко.В этой связи, по ее мнению, в крымских вузах особенно важно продвигать направление подготовки "туризм", поскольку выпускникам с таким образованием не требуются дополнительные программы и средства для того, чтобы получить профессию экскурсовода."Уже в приложении к диплому все эти дисциплины модуля по туристско-экскурсионной работе имеются. Тот материал, те компетенции, которые получены за четыре года обучения, позволяют приступить к профессии", – поясняет она.При этом, по ее словам, чаще всего в комиссию по аттестации экскурсоводов обращаются выпускники исторических и географических факультетов, в том числе – из других регионов РФ."Это шквал. По крайней мере в прошлом году. Всем хочется работать в Крыму. Поэтому был Мурманск, Владивосток. Я уж не говорю про столичные города. Коллеги из Краснодарского края аттестуются, хотят на законных основаниях проводить здесь экскурсии. То есть география очень широка", – констатирует представитель профильной комиссии.Крым испытывает огромную потребность в молодых кадрах в сфере экскурсионной деятельности, образованных и аккредитованных, что очень важно, учитывая вступление в силу нового федерального закона, заявляла ранее глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииКаких экскурсоводов не хватает в Крыму"В бой пойдут "старики": летом в Крыму повышенный спрос на экскурсоводов
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экскурсии, екатерина лукьяненко, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости крыма, мнения
В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают эксперты

Крым испытывает нехватку аттестованных экскурсоводов – эксперт

09:27 24.09.2026
 
© РИА Новости КрымЭкскурсия по маршруту "Цитадель форта Тотлебен"
Экскурсия по маршруту Цитадель форта Тотлебен - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым испытывает нехватку аттестованных экскурсоводов, поэтому в вузах региона особенно важно продвигать направление подготовки "туризм". Об этом заявила в пресс-центре РИА Новости Крым зампредседателя комиссии по аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков при министерстве курортов и туризма РК Екатерина Лукьяненко.
"В 2015 году мы подошли к цифре в полторы тысячи специалистов экскурсионного сопровождения. А сейчас мы снова приближаемся к тысяче. Вопрос - где еще 500? Многие уходят из профессии по возрасту, меняют место жительства. Плюс до 2015 года многие шли в профессию "по накатанной", а сейчас требования гораздо серьезнее. Поэтому цифра меньше", – констатирует Лукьяненко.
В этой связи, по ее мнению, в крымских вузах особенно важно продвигать направление подготовки "туризм", поскольку выпускникам с таким образованием не требуются дополнительные программы и средства для того, чтобы получить профессию экскурсовода.
"Уже в приложении к диплому все эти дисциплины модуля по туристско-экскурсионной работе имеются. Тот материал, те компетенции, которые получены за четыре года обучения, позволяют приступить к профессии", – поясняет она.
При этом, по ее словам, чаще всего в комиссию по аттестации экскурсоводов обращаются выпускники исторических и географических факультетов, в том числе – из других регионов РФ.
"Это шквал. По крайней мере в прошлом году. Всем хочется работать в Крыму. Поэтому был Мурманск, Владивосток. Я уж не говорю про столичные города. Коллеги из Краснодарского края аттестуются, хотят на законных основаниях проводить здесь экскурсии. То есть география очень широка", – констатирует представитель профильной комиссии.
Крым испытывает огромную потребность в молодых кадрах в сфере экскурсионной деятельности, образованных и аккредитованных, что очень важно, учитывая вступление в силу нового федерального закона, заявляла ранее глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
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