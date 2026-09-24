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В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог - РИА Новости Крым, 24.09.2026
В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
128 дорожных объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца года, сообщил в четверг глава Сомина республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:55
2026-09-24T11:55
2026-09-24T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 128 дорожных объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца года, сообщил в четверг глава Сомина республики Юрий Гоцанюк.В числе наиболее значимых объектов – первый этап участка дороги Льговское - Грушевка - Судак –от трассы "Таврида" до дороги Белогорск – Феодосия, устройство объезда к международному женскому центру "Артек" и реконструкция участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта.Также запланирован ремонт еще на пяти объектах, включая улично-дорожную сеть Коктебеля.Кроме того, предусмотрены реконструкция, капремонт и ремонт двенадцати искусственных сооружений общей протяженностью 322,5 метров. В их числе – мосты на дорогах Тополи - Севастьяновка и Уютное - Зорькино - Чкалово, а также путепровод на дороге Ленино - Мысовое.В Севастополе ранее увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублейВ Крыму завершили проектирование новой дорогиКто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
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крым, новости крыма, дороги, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, юрий гоцанюк
В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 километров дорог – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 128 дорожных объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца года, сообщил в четверг глава Сомина республики Юрий Гоцанюк.
"В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 128 дорожных объектов общей протяженностью более 500 километров", – сказано в сообщении.
В числе наиболее значимых объектов – первый этап участка дороги Льговское - Грушевка - Судак –от трассы "Таврида" до дороги Белогорск – Феодосия, устройство объезда к международному женскому центру "Артек" и реконструкция участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта.
Также запланирован ремонт еще на пяти объектах, включая улично-дорожную сеть Коктебеля.
"Основной объем работ придется на ремонт дорожного покрытия. Это 107 объектов общей протяженностью 474,5 км. Среди крупнейших – участки автодороги Алушта - Судак - Феодосия, где будет обновлено свыше 58 километров покрытия. Ремонтные работы также предусмотрены на дорогах Азовское - Любимовка, Победное - Славянское, Воинка - Джанкой и Челядиново - Огоньки – Марьевка", – перечислили в пресс-службе.
Кроме того, предусмотрены реконструкция, капремонт и ремонт двенадцати искусственных сооружений общей протяженностью 322,5 метров. В их числе – мосты на дорогах Тополи - Севастьяновка и Уютное - Зорькино - Чкалово, а также путепровод на дороге Ленино - Мысовое.
В Севастополе ранее увеличили число дорог
, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.
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