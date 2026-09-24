https://crimea.ria.ru/20260924/v-krymu-do-kontsa-goda-vvedut-v-ekspluatatsiyu-500-km-dorog-1159658294.html

В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог

В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог - РИА Новости Крым, 24.09.2026

В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог

128 дорожных объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца года, сообщил в четверг глава Сомина республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T11:55

2026-09-24T11:55

2026-09-24T11:55

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дороги крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. 128 дорожных объектов введут в эксплуатацию в Крыму до конца года, сообщил в четверг глава Сомина республики Юрий Гоцанюк.В числе наиболее значимых объектов – первый этап участка дороги Льговское - Грушевка - Судак –от трассы "Таврида" до дороги Белогорск – Феодосия, устройство объезда к международному женскому центру "Артек" и реконструкция участка трассы Симферополь - Алушта - Ялта.Также запланирован ремонт еще на пяти объектах, включая улично-дорожную сеть Коктебеля.Кроме того, предусмотрены реконструкция, капремонт и ремонт двенадцати искусственных сооружений общей протяженностью 322,5 метров. В их числе – мосты на дорогах Тополи - Севастьяновка и Уютное - Зорькино - Чкалово, а также путепровод на дороге Ленино - Мысовое.В Севастополе ранее увеличили число дорог, которые отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, количество объектов увеличили до 65 благодаря допфинансированию и перераспределению денег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублейВ Крыму завершили проектирование новой дорогиКто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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