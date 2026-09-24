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Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и привлечению к преступлению своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного ведомства, 46-летняя жительница Симферополя сама установила контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Украины в 2023 году. Всю собранную информацию она передала представителю иностранного государства.Противоправную деятельность крымчанки пресекли сотрудники ФСБ.Суд приговорил женщину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на два года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.Ранее жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Он наблюдал за боевыми позициями системы противовоздушной обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент УкраиныГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУЖителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля
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РИА Новости Крым
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госизмена, крым, симферополь, происшествия, правосудие, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма
Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке

Крымчанка передавала фото документов военных Киеву и заставила сына снимать ПВО – приговор

13:10 24.09.2026 (обновлено: 15:29 24.09.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и привлечению к преступлению своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным надзорного ведомства, 46-летняя жительница Симферополя сама установила контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Украины в 2023 году.

"Являясь управляющей одной из гостиниц города Симферополя, подсудимая осуществила фотосъемку документов, удостоверяющих личности военнослужащих. Женщина вовлекла в совершение преступлений своего сына 2010 года рождения, который по ее указанию сфотографировал место дислокации системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Всю собранную информацию она передала представителю иностранного государства.
Противоправную деятельность крымчанки пресекли сотрудники ФСБ.
Суд приговорил женщину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на два года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.
Ранее жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Он наблюдал за боевыми позициями системы противовоздушной обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.
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ГосизменаКрымСимферопольПроисшествияПравосудиеПриговорПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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