https://crimea.ria.ru/20260924/upravlyayuschaya-otelem-v-krymu-peredavala-foto-dokumentov-voennykh-ukrainskoy-razvedke-1159664020.html
Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:10
2026-09-24T13:10
2026-09-24T15:29
госизмена
крым
симферополь
происшествия
правосудие
приговор
прокуратура республики крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3c1acd92ff3610e42e2595a0d3f7d67.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и привлечению к преступлению своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного ведомства, 46-летняя жительница Симферополя сама установила контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Украины в 2023 году. Всю собранную информацию она передала представителю иностранного государства.Противоправную деятельность крымчанки пресекли сотрудники ФСБ.Суд приговорил женщину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на два года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.Ранее жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Он наблюдал за боевыми позициями системы противовоздушной обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент УкраиныГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУЖителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0cb6ab31ddd97243cd31da3591ed40d1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госизмена, крым, симферополь, происшествия, правосудие, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма
Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке
Крымчанка передавала фото документов военных Киеву и заставила сына снимать ПВО – приговор
13:10 24.09.2026 (обновлено: 15:29 24.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и привлечению к преступлению своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным надзорного ведомства, 46-летняя жительница Симферополя сама установила контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Украины в 2023 году.
"Являясь управляющей одной из гостиниц города Симферополя, подсудимая осуществила фотосъемку документов, удостоверяющих личности военнослужащих. Женщина вовлекла в совершение преступлений своего сына 2010 года рождения, который по ее указанию сфотографировал место дислокации системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Всю собранную информацию она передала представителю иностранного государства.
Противоправную деятельность крымчанки пресекли сотрудники ФСБ.
Суд приговорил женщину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на два года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.
Ранее жителя Красноперекопска приговорили
к 16 года колонии за госизмену. Он наблюдал за боевыми позициями системы противовоздушной обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: