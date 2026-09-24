https://crimea.ria.ru/20260924/upravlyayuschaya-otelem-v-krymu-peredavala-foto-dokumentov-voennykh-ukrainskoy-razvedke-1159664020.html

Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке

Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Управляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведке

Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T13:10

2026-09-24T13:10

2026-09-24T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Управляющая одной из гостиниц Симферополя осуждена на 20 лет за государственную измену. Она признана виновной в работе на украинскую военную разведку и привлечению к преступлению своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного ведомства, 46-летняя жительница Симферополя сама установила контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Украины в 2023 году. Всю собранную информацию она передала представителю иностранного государства.Противоправную деятельность крымчанки пресекли сотрудники ФСБ.Суд приговорил женщину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на два года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.Ранее жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Он наблюдал за боевыми позициями системы противовоздушной обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент УкраиныГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУЖителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, крым, симферополь, происшествия, правосудие, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма