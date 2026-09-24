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Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
Французская певица и актриса Марина Влади, последняя супруга Владимира Высоцкого, скончалась в возрасте 88 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T19:31
2026-09-24T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Французская певица и актриса Марина Влади, последняя супруга Владимира Высоцкого, скончалась в возрасте 88 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.Марина Влади (урожденная Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) – французская актриса и певица русского происхождения, писательница, скульптор. Лауреат премии Каннского кинофестиваля лучшей актрисе 1963 года. Номинант на премию Золотой глобус (1964) и последняя жена Владимира Высоцкого.Дочь русских иммигрантов, бежавших из страны в 1917 году, она родилась в Клиши 10 мая 1938 года. Марина – младшая из четырех дочерей Владимира Васильевича Полякова-Байдарова, псевдоним "Влади" она взяла в честь отца после его смерти.Будучи юной балериной Парижской оперы, Марина быстро сменила танцевальную карьеру на актерскую и свою первую роль она получила в возрасте 10 лет в спектакле Жана Герета "Летняя буря" (1949). Под руководством Робера Оссейна, за которого она вышла замуж в 17 лет, она снялась в фильмах "Салуны впадают в ад" (1955), "Простите за наши преступления" (1956), "Ты, мерзавец" (1958) и " Ночь шпионов" (1959). Вместе они образовали одну из самых известных пар в кинематографе того времени.В браке с Оссейном актриса прожила с 1955 по 1959 год, родив двух сыновей. С 1963 по 1966 год Влади была замужем за французским авиатором Жан-Клодом Бруйе. С 1970 по 1980 год Марина Влади была замужем за Владимиром Высоцким, после смерти которого вышла замуж в четвертый раз и прожила 23 года с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом, скончавшимся в 2003 году.За роль в фильме Марко Феррери "Супружеская постель" (1963) Влади получила премию "Лучшая актриса" на Каннском кинофестивале. В 1960-х годах Влади работала с Годаром над фильмом "Две или три вещи, которые я о ней знаю", а затем в 1970-х и 80-х годах снималась в популярных комедиях, таких как "Все красивые, все милые" Жана Янна и "Снова покрутись в Москве" Жана-Мари Пуаре.Начиная с 1980-х годов Влади редко снималась в кино.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, кино, утраты, память, ссср, культура, владимир высоцкий
Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
Умерла последняя жена Владимира Высоцкого актриса Марина Влади
19:31 24.09.2026 (обновлено: 20:30 24.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым.
Французская певица и актриса Марина Влади, последняя супруга Владимира Высоцкого, скончалась в возрасте 88 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV
.
"Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг 24 сентября. Ей было 88 лет", – сообщил канал.
Марина Влади (урожденная Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) – французская актриса и певица русского происхождения, писательница, скульптор. Лауреат премии Каннского кинофестиваля лучшей актрисе 1963 года. Номинант на премию Золотой глобус (1964) и последняя жена Владимира Высоцкого.
Дочь русских иммигрантов, бежавших из страны в 1917 году, она родилась в Клиши 10 мая 1938 года. Марина – младшая из четырех дочерей Владимира Васильевича Полякова-Байдарова, псевдоним "Влади" она взяла в честь отца после его смерти.
Будучи юной балериной Парижской оперы, Марина быстро сменила танцевальную карьеру на актерскую и свою первую роль она получила в возрасте 10 лет в спектакле Жана Герета "Летняя буря" (1949). Под руководством Робера Оссейна, за которого она вышла замуж в 17 лет, она снялась в фильмах "Салуны впадают в ад" (1955), "Простите за наши преступления" (1956), "Ты, мерзавец" (1958) и " Ночь шпионов" (1959). Вместе они образовали одну из самых известных пар в кинематографе того времени.
В браке с Оссейном актриса прожила с 1955 по 1959 год, родив двух сыновей. С 1963 по 1966 год Влади была замужем за французским авиатором Жан-Клодом Бруйе. С 1970 по 1980 год Марина Влади была замужем за Владимиром Высоцким, после смерти которого вышла замуж в четвертый раз и прожила 23 года с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом, скончавшимся в 2003 году.
За роль в фильме Марко Феррери "Супружеская постель" (1963) Влади получила премию "Лучшая актриса" на Каннском кинофестивале. В 1960-х годах Влади работала с Годаром над фильмом "Две или три вещи, которые я о ней знаю", а затем в 1970-х и 80-х годах снималась в популярных комедиях, таких как "Все красивые, все милые" Жана Янна и "Снова покрутись в Москве" Жана-Мари Пуаре.
Начиная с 1980-х годов Влади редко снималась в кино.