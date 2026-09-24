https://crimea.ria.ru/20260924/ukrainskie-boeviki-razrushili-starinnyy-khram-v-kurskoy-oblasti-1159666361.html

Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области

Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области

Ударами ВСУ до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T13:56

2026-09-24T13:56

2026-09-24T13:56

курская область

александр хинштейн

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы курской области

происшествия

православие

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159665929_0:259:478:528_1920x0_80_0_0_51655cf25ce8a28b452c6972c95849af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ударами ВСУ до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Хинштейн подчеркнул, что храм был действующим до наших дней."Георгиевская церковь пережила многое: нашествия, гонения, войну, советские десятилетия... Первый раз враг ударил по храму в июле, но он выдержал. А теперь стерт с лица земли", - отметил Хинштейн.По его мнению, уничтожение святынь и объектов культурного и исторического наследия России — попытка стереть память, корни и идентичность русского народа."Но у укронацистов ничего не выйдет. Мы все обязательно восстановим во имя нашего будущего и героической Курской земли", - заключил Хинштейн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмыХрам Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской областиВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, православие, новости сво