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Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области
Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области
Ударами ВСУ до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T13:56
2026-09-24T13:56
курская область
александр хинштейн
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы курской области
происшествия
православие
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ударами ВСУ до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Хинштейн подчеркнул, что храм был действующим до наших дней."Георгиевская церковь пережила многое: нашествия, гонения, войну, советские десятилетия... Первый раз враг ударил по храму в июле, но он выдержал. А теперь стерт с лица земли", - отметил Хинштейн.По его мнению, уничтожение святынь и объектов культурного и исторического наследия России — попытка стереть память, корни и идентичность русского народа."Но у укронацистов ничего не выйдет. Мы все обязательно восстановим во имя нашего будущего и героической Курской земли", - заключил Хинштейн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмыХрам Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской областиВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
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курская область, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, православие, новости сво
Украинские боевики разрушили старинный храм в Курской области

В Курской области ударами ВСУ до основания разрушена старинная Георгиевская церковь

13:56 24.09.2026
 
© Telegram Александр ХинштейнВ Курской области ударами ВСУ до основания разрушена старинная Георгиевская церковь
В Курской области ударами ВСУ до основания разрушена старинная Георгиевская церковь
© Telegram Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ударами ВСУ до основания уничтожена Георгиевская церковь в Рыльском районе Курской области, которая являлась объектом культурного наследия региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.

"Церковь стояла в селе Козино — в километре от государственной границы. Это деревянный храм 1844 года постройки. Но история его глубже: первое упоминание - 1648 год", - написал он.

Хинштейн подчеркнул, что храм был действующим до наших дней.
"Георгиевская церковь пережила многое: нашествия, гонения, войну, советские десятилетия... Первый раз враг ударил по храму в июле, но он выдержал. А теперь стерт с лица земли", - отметил Хинштейн.
© Telegram Александр ХинштейнВ Курской области ударами ВСУ до основания разрушена старинная Георгиевская церковь
В Курской области ударами ВСУ до основания разрушена старинная Георгиевская церковь
© Telegram Александр Хинштейн
В Курской области ударами ВСУ до основания разрушена старинная Георгиевская церковь
По его мнению, уничтожение святынь и объектов культурного и исторического наследия России — попытка стереть память, корни и идентичность русского народа.
"Но у укронацистов ничего не выйдет. Мы все обязательно восстановим во имя нашего будущего и героической Курской земли", - заключил Хинштейн.
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Курская областьАлександр ХинштейнВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Курской областиПроисшествияПравославиеНовости СВО
 
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