https://crimea.ria.ru/20260924/ukraina-uzhe-ne-interesna-ekspert-otsenil-vystuplenie-zelenskogo-v-oon-1159665480.html
Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН
Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН
Выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН при практически пустом зале свидетельствует о том, что заявления главы киевского режима уже никому... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T18:09
2026-09-24T18:09
2026-09-24T18:09
павел шипилин
мнения
владимир зеленский
украина
россия
политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159665675_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1a429b79439357239c149c855ff9fe54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН при практически пустом зале свидетельствует о том, что заявления главы киевского режима уже никому не интересны, поскольку Украина ничего не решает в мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Глава киевского режима накануне выступил перед Генассамблеей ООН при полупустом зале. Большинство стран-членов всемирной организации оставили в зале собраний по одному-два своих представителя, а дипломаты некоторых стран оставили выделенные им места в зале собраний пустыми.Политолог также прокомментировал угрозы Зеленского, заявившего, что если не будет достигнуто перемирие, Украина постарается сделать предстоящую зиму очень тяжелой для России."При той интенсивности ударов, которые мы сейчас осуществляем, зима будет, мягко говоря, непростой именно для Украины. Но и пренебрегать этими угрозами не стоит. И наши Вооруженные силы, и власти относятся к этому серьезно, как и нужно относиться к заявлениям террористов. К счастью, у нас уже многое получается в плане защиты наших объектов", – отметил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" КрымаБезопасность судов в Черном море: Эрдоган выдвинул Зеленскому требованияНе только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159665675_71:0:980:682_1920x0_80_0_0_eed35a916abddf443702c83dd8e70434.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел шипилин, мнения, владимир зеленский, украина, россия, политика
Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН
Выступление Зеленского в ООН свидетельствует о потере интереса к Украине в мире – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым.
Выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН при практически пустом зале свидетельствует о том, что заявления главы киевского режима уже никому не интересны, поскольку Украина ничего не решает в мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
Глава киевского режима накануне выступил перед Генассамблеей ООН при полупустом зале. Большинство стран-членов всемирной организации оставили в зале собраний по одному-два своих представителя, а дипломаты некоторых стран оставили выделенные им места в зале собраний пустыми.
"Украина неинтересна. Это объект международной политики, который практически ничего не решает, на глобальные процессы Украина повлиять не может. Эта страна ничего не значит, Зеленский просто заявляет о собственных амбициях, а это мало кому интересно", – сказал Шипилин.
Политолог также прокомментировал угрозы Зеленского, заявившего, что если не будет достигнуто перемирие, Украина постарается сделать предстоящую зиму очень тяжелой для России.
"При той интенсивности ударов, которые мы сейчас осуществляем, зима будет, мягко говоря, непростой именно для Украины. Но и пренебрегать этими угрозами не стоит. И наши Вооруженные силы, и власти относятся к этому серьезно, как и нужно относиться к заявлениям террористов. К счастью, у нас уже многое получается в плане защиты наших объектов", – отметил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: