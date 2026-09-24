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Украина получила от Евросоюза 8 миллиардов евро из российских активов

Украина получила от Евросоюза 8 миллиардов евро из российских активов - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Украина получила от Евросоюза 8 миллиардов евро из российских активов

Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T06:26

2026-09-24T06:26

2026-09-24T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.На этой неделе в СВР сообщали, что Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать киевский режим.По данным разведки, лидеры ЕС опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать проворовавшийся киевский режим, являющийся расходной частью конфликта НАТО с Россией. Поэтому заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году.Москва заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских за границей, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал грабежом попытки европейских властей изъять замороженные активы России, но подчеркивал, что им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия. Также Путин сообщал, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изъятие российских активов – как ответит МоскваПутин рассказал о планах использования активов России в СШАЭто грабеж: Путин оценил попытки ЕС конфисковать российские активы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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