https://crimea.ria.ru/20260924/udary-po-kievu-i-odesse-chto-unichtozheno-segodnya-1159649298.html

Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодня

Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодня - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодня

В ночь на четверг армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям, телекоммуникационным центрам и логистическим... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T09:32

2026-09-24T09:32

2026-09-24T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям, телекоммуникационным центрам и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.В Киеве поражены промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов; цех по производству беспилотных летательных аппаратов "ПЕГАС АРМС".Также разбиты промышленное предприятие "Элемент ЮА", на котором хранились и производились комплектующие для БПЛА "Хорнет" и транспортно-логистический центр.В Одессе российские военные нанесли удары по двум логистическим центрам, где хранились и распределялись грузы военного назначения.В Черном море поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.23 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России в ходе ударов в среду поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской областиТрубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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