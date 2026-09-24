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Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодня
Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодня - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодня
В ночь на четверг армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям, телекоммуникационным центрам и логистическим... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям, телекоммуникационным центрам и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.В Киеве поражены промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов; цех по производству беспилотных летательных аппаратов "ПЕГАС АРМС".Также разбиты промышленное предприятие "Элемент ЮА", на котором хранились и производились комплектующие для БПЛА "Хорнет" и транспортно-логистический центр.В Одессе российские военные нанесли удары по двум логистическим центрам, где хранились и распределялись грузы военного назначения.В Черном море поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.23 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России в ходе ударов в среду поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в Киеве и Днепропетровской областиТрубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФВС РФ поразили крупнейший дата-центр ВСУ и аккумуляторный парк военных объектов под Киевом
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, киев, одесса, одесская область, новости сво, в мире, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , черное море
Удары по Киеву и Одессе: что уничтожено сегодня
В Киеве и Одессе разбиты логистические центры и завод по производству дронов "Хорнет"
09:32 24.09.2026 (обновлено: 09:34 24.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям, телекоммуникационным центрам и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В Киеве поражены промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов; цех по производству беспилотных летательных аппаратов "ПЕГАС АРМС".
Также разбиты промышленное предприятие "Элемент ЮА", на котором хранились и производились комплектующие для БПЛА "Хорнет" и транспортно-логистический центр.
Кроме того, удары наносились по телекоммуникационным центрам "Киевстар" и "Парковый", предоставляющим услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.
В Одессе российские военные нанесли удары по двум логистическим центрам, где хранились и распределялись грузы военного назначения.
В Черном море поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.
23 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России в ходе ударов в среду поразили
центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины.
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