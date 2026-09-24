Рейтинг@Mail.ru
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260924/szhimayut-koltso-okruzheniya-v-kharkovskoy-oblasti-osvobodili-esche-dva-sela-1159661191.html
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села
Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, выбивая ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:41
2026-09-24T12:45
министерство обороны рф
новости сво
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "север"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159359479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9da03156073de6eaa6f50716d60e89a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, выбивая ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.Расширение внешней зоны контроля российских сил продолжается.Накануне армия России взяла под контроль Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0e/1159359479_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_69bdac26018630561408f622d072ab4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "север"
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села

Бузово и Хижняково в Харьковской области перешли под контроль России

12:41 24.09.2026 (обновлено: 12:45 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство пункта воздушного наблюдения на Сумском направлении СВО
Боевое дежурство пункта воздушного наблюдения на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, выбивая ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково", - сказано в сообщении.
Расширение внешней зоны контроля российских сил продолжается.
Накануне армия России взяла под контроль Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.
Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.
Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Север"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Девять военнослужащих погибли во время учений в Казахстане
12:54Освобождены два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:50Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
12:45В Севастополе стартовал фестиваль ИТ-индустрии
12:41Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села
12:34Названа базовая цена на российскую нефть в 2027 году
12:25"Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографике
12:22В Ялте слышна стрельба – что происходит
12:16В регионах России за три года построят 150 школ и более 100 детсадов
12:05Жителя Ялты осудили за призывы к насилию над евреями
11:55В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорог
11:47Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году
11:40Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
11:38Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища
11:30В Крыму школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры – идет проверка
11:25Севастополь пытались атаковать 7 БПЛА
11:15Во все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" Крыма
11:01Шторм в Севастополе: как город справляется с последствиями разгула стихии
10:50Леса Севастополя открыли для посещения
10:43Дороги Крыма расчистили после схода селей и падения деревьев
Лента новостейМолния