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Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села
Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, выбивая ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:41
2026-09-24T12:41
2026-09-24T12:45
министерство обороны рф
новости сво
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, выбивая ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.Расширение внешней зоны контроля российских сил продолжается.Накануне армия России взяла под контроль Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "север"
Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села
Бузово и Хижняково в Харьковской области перешли под контроль России
12:41 24.09.2026 (обновлено: 12:45 24.09.2026)