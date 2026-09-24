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Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села

Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Сжимают кольцо окружения: в Харьковской области освободили еще два села

Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, выбивая ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T12:41

2026-09-24T12:41

2026-09-24T12:45

министерство обороны рф

новости сво

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области, выбивая ВСУ из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.Расширение внешней зоны контроля российских сил продолжается.Накануне армия России взяла под контроль Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "север"